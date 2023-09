Zurück in den Bergen: Christoph Lichdi ist neuer altkatholischer Pfarrer in Kempten

Christoph Lichdi ist neuer Pfarrer der altkatholischen Gemeinde in Kempten. Er stammt aus Oberbayern. Künftig möchte er mehr Gottesdienste im Freien feiern.

29.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Christoph Lichdi ist in seinem Leben nicht immer Pfarrer gewesen. Bevor er altkatholische Theologie studierte, dirigierte er Orchester an verschiedenen Theatern in Deutschland und Österreich. Doch nun ist der 45-Jährige in Kempten angekommen und hat auch schon seine ersten Gottesdienste mit der altkatholischen Gemeinde gefeiert. Er folgt Sebastian Watzek nach, der im Sommer nach Franken gewechselt war.

