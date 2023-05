Feuerwehr und Musikkapelle Wildpoldsried feiern vier Tage lang

Die Wildpoldsrieder haben etwas zu feiern: Die Musikkapelle wird heuer 185 Jahre, die Freiwillige Feuerwehr 150 Jahre alt. Jetzt gibt es ein großes Fest.

17.05.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, geht es hoch her in Wildpoldsried. Ein Oldtimertreffen, ein Sternmarsch, eine Dirndl- und Lederhosenparty sowie ein Festgottesdienst sind unter anderem geplant. Etwa 200 Menschen haben sich an der Organisation beteiligt, sagen die Vereinsvorsitzenden Julian Speiser (Musikkapelle) und Stefan Rottach (Freiwillige Feuerwehr).

„Alleine hätten wir in einem kleineren Umfang gefeiert“, sagt Speiser. „Es hätte einen Festzug von der Kirche zur Fahrzeughalle gegeben“, sagt Rottach. Als klar war, dass bei beiden Vereinen heuer ein Jubiläum ansteht, war auch klar, dass man zusammen mehr auf die Beine stellen kann als jeder für sich. „Also haben wir entschieden, das zusammen zu machen“, sagt Speiser.

Julian Speiser, Vorsitzender Musikkapelle Wildpoldsried Bild: Kerstin Futschik

Vorsitzender Musikkapelle Wildpoldsried: "Zeigen, dass man zusammen etwas erreicht"

So könne man auch zeigen, dass man zusammen etwas erreicht, ergänzt der Vorsitzende der Musikkapelle. „Es gibt in jedem Verein in jedem Bereich jemanden, der sich beteiligt.“ Das stärke das Wir-Gefühl nicht nur in den Vereinen, sondern auch im Dorf. Denn unter den Helfern seien nicht nur Feuerwehrler und Musikanten.

Gekämpft haben die Organisatoren im Vorfeld mit dem Sicherheitskonzept, das es für eine Genehmigung der Veranstaltungen braucht. Das habe viel Zeit in Anspruch genommen, sagt Rottach. Viele Unterschriften hätten geleistet werden müssen. Denn schlussendlich haften die Vereinsvorsitzenden selbst. (Lesen Sie auch: Viel Aufmerksamkeit für Energiedorf Wildpoldsried: "Keiner wundert sich mehr über Fernsehkameras")

Die Jugendabteilung ist das Wichtigste im Verein

Eine Herausforderung, mit der Musikkapelle und Feuerwehr dauerhaft konfrontiert sind, ist die Mitglieder-Werbung. Selbst wenn es aktuell genügend Nachwuchs gebe, darf man „den Zug nicht verpassen“, sagt Rottach. „Dafür braucht es Leute in der Jugendabteilung, die sich darum kümmern.“ Aus Speisers Sicht ist das das Wichtigste im Verein. Sonst seien Mitgliederzahlen bei der Jugend jetzt vielleicht noch in Ordnung – in fünf Jahren dann aber nicht mehr.

Ob die Jubiläumsfeierlichkeiten überhaupt stattfinden werden, war zwischenzeitlich unklar. Martin Dodel, der 38-jährige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, war Anfang Februar überraschend gestorben. Ein Schock für die Vereine, nachdem sie sich erst einmal sortieren mussten. Dann aber entschieden sie sich, ihr Jubiläum zu feiern. (Lesen Sie auch: Wildpoldsried trauert um Martin Dodel)

Stefan Rottach, Vorsitzender Freiwillige Feuerwehr Wildpoldsried Bild: Kerstin Futschik

Gedenken an den Kommandant der Feuerwehr Wildpoldsried, Martin Dodel

„Martin wird uns die vier Tage begleiten“, sagt Rottach. Der Gottesdienst, der am Sonntag um 10 Uhr beginnt, sei auf ihn ausgerichtet worden. Und weil Dodel gerne in gemütlicher Runde, umgeben von lieben Menschen, an der Bar gesessen habe, gebe es dort nun „Martins Kanne“, erklärt der Feuerwehr-Vorsitzende. Eine Gießkanne, die mit Mischgetränken gefüllt wird. „Das hätte Martin gefallen.“ (Lesen Sie auch: Haus für Geflüchtete jetzt in Wildpoldsried bauen und später wieder abreißen?)

Sowohl Feuerwehr als auch Musikkapelle sind gut aufgestellt. Die Kapelle konnte vergangenen Herbst ins neu gebaute Dorfgemeinschaftshaus einziehen – in einen größeren Proberaum. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Speiser. Die Wehr hat 2019 den Umbau des Feuerwehrhauses abgeschlossen und 2018 neue Fahrzeuge erhalten. Zusammen bringen es die beiden Vereine auf fast 400 Mitglieder. Zur langjährigen Geschichte sagt Rottach: „Es ist eine Ehre für uns, dass wir nach so vielen Generationen feiern dürfen.“