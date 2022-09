Beim Kemptener Feneberg in der Salzstraße wurde Dienstagnacht ein Teil des Schriftzuges geklaut. Dabei entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden.

09.09.2022 | Stand: 14:22 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte in Kempten zwei Buchstaben aus dem Logo des Lebensmittelgeschäftes Feneberg in der Salzstraße .

Diebstahl in Kempten: mehrere hundert Euro Sachschaden

Laut Polizei wurde dabei auch die Halterung, auf der die Buchstaben befestigt waren, verbogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-2140.