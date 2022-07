Darum entlastet Oy-Mittelberg heuer Besitzer von Zweitwohnungen

Die Gemeinde Oy-Mittelberg (Oberallgäu) setzt 2022 die geplante Steuererhöhung für Zweitwohnungsbesitzer aus. Und zwar aus einem verwaltungstechnischen Grund.

31.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zweitwohnungsbesitzer müssen seit 2020 in Oy-Mittelberg mehr Steuer für ihr Feriendomizil bezahlen. Die Gemeinde will mit dieser und anderen Entscheidungen unter anderem Zweitwohnungen unattraktiver machen. Nun allerdings traf der Gemeinderat eine Entscheidung, die Besitzer von Zweitwohnungen entlastet.

Deren Steuerpflicht berechnet sich auf Grundlage eines qualifizierten Mietspiegels. Um diesen regelmäßig an die tatsächliche Marktlage anzupassen, wird er alle zwei Jahre neu berechnet. Das war auch für das laufende Jahr der Fall.

Zweitwohnungssteuer: Oy-Mittelberg setzt Erhöhung aus

Würde die Steuer allerdings aufgrund des aktualisierten Mietspiegels angepasst, würde das für die Zweitwohnungsbesitzer bereits die zweite Steuererhöhung innerhalb eines Jahres bedeuten. Gleichzeitig sieht sich die Verwaltung aktuell einem hohen Arbeitsaufwand gegenüber, der durch die Neuberechnung der Steuerpflicht für die 570 Zweitwohnungen in der Gemeinde weiter zunähme. Aufgrund dessen hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Anpassung der Steuer an den aktualisierten Mietspiegel in diesem Jahr auszusetzen, künftig aber wieder alle zwei Jahre zu erhöhen. Eine stete Erhöhung sei aber doch gerade das Ziel gewesen, entgegnete dem zunächst Markus Dobler (Gemeinschaftsblock Mittelberg/Freie Wähler).

Laut Bürgermeister Theo Haslach gehe es bei der Entscheidung allerdings um die Verwaltung und den Arbeitsaufwand durch gehäufte Änderungen innerhalb kurzer Zeit. Zudem würden Änderungen stets für Rückfragen in der Verwaltung sorgen. Auch Oberstdorf gehe deshalb diesen Weg.

So stimmt der Gemeinderat über die Aussetzung ab

„Wir kriegen es in der Verwaltung gar nicht anders hin“, sagte Manfred Lechleiter (CSU). Gudrun Steiner (Liste Haslach) relativierte zudem: „Die Steuer steigt in den nächsten Jahren aufgrund der Mietpreisentwicklung ohnehin enorm – da können wir jetzt die Verwaltung schonen.“ Für sie setzte sich auch Bernhard Schuhwerk ein (CSU): „Alle reden von hohem Verwaltungsaufwand – wer nicht für den Vorschlag ist, ist Bürokrat.“ Der Beschluss fiel einstimmig.

