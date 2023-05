20-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und landet im Bach

Weil er vermutlich zu schnell fuhr, ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und bei Buchenberg in einem Bach gelandet - kopfüber.

28.05.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Kopfüber in einem Bach gelandet ist in der Nacht auf Samstag ein 20-jähriger Autofahrer mit seinen drei Insassen und seinem Auto. Laut Polizei war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs zwischen Buchenberg und Waltenhofen, verlor plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und landete kopfüber in einem angrenzenden Bachlauf.

Buchenberg: Autofahrer landet mit Fahrzeug kopfüber in einem Bach

Nur einer der vier Insassen wurde leicht verletzt, alle konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die Männer wurden zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Wirlings war mit über 20 Mann vor Ort im Einsatz. Die Straße musste für die Bergung des Autos etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Der Schaden summiert sich auf über 20.000 Euro.

