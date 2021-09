Zwischen Himmel, Holz und Hof: Ein Altusrieder spricht über seine drei Berufe

Gottfried Schlemmer aus Bräuchlings ist Pilot, Zimmerer und Landwirt. Was ihm die Berufe bedeuten, wie er sie in Einklang bringt – und was Fliegen und Handwerk verbindet

16.09.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Zersägt Gottfried Schlemmer Holz und haut Nägel in die Wand, steht er tags darauf womöglich vor dem Eiffelturm – oder der Altusrieder füttert Hühner und mistet den Stall aus. Schlemmer lebt für stolze drei Leidenschaften: Er fliegt um die Welt als Pilot, werkelt im Zimmererberuf und versteht sich nebenbei als Landwirt. Zu verdanken hat er das in Teilen dem Coronavirus. „Ohne das wäre ich nie wieder auf den Bau gekommen“, sagt er. Als der Flugverkehr in der Pandemie plötzlich stoppte, suchte der Altusrieder im Handwerk Halt in unsicheren Zeiten. Jetzt kann sich Schlemmer nichts Schöneres vorstellen als das Leben voller Abwechslung, das er führt.