Kickern war gestern, heute ist Tischeishockey

TEC Gutenberg richtet ersten Spieltag der Tischeishockey-Bundesliga im Zentrum der Vereine in Oberostendorf aus. Mannschaften aus ganz Deutschland sind zu Gast.

08.07.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Ein bisschen wie Kickern. Nur viel schwieriger. Felix Waldmann lacht, wenn er auf sein Hobby angesprochen wird. Er sitzt im Vorstand des TEC Gutenberg, einem Tischeishockey-Bundesligisten, dessen Kapitän er auch ist. Die Tischeishockeyspieler haben sich längst professionell organisiert. Vor eineinhalb Jahrzehnten etwa wurde ein internationaler Verband ins Leben gerufen, in Deutschland gibt es eine 34 Mannschaften umfassende Bundesliga. Eine davon ist eben jener TEC Gutenberg, der nun am Wochenende im Zentrum der Vereine zwischen Oberostendorf und Gutenberg den ersten von in diesem Jahr sechs geplanten Spieltagen abhält - und parallel auch Gastgeber der deutschen Meisterschaft der Damen ist. Dort geht mit Martina Melder vom TEC sogar eine klare Favoritin ins Rennen, Melder ist schließlich Weltranglistenzweite in Deutschland und amtierende Vize-Meisterin.