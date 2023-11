Neue Zahlen: So viele Kita-Plätze fehlen im Allgäu wirklich

Längst nicht alle Eltern bekommen einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Mancherorts gehen über 50 Prozent bei der Suche leer aus, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Im Allgäu fehlen aktuell 4368 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das zeigt der aktuelle "Ländermonitor Frühkindliche Bildung" der Bertelsmann Stiftung, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Betreuungsplätze in der Kita: So ist die Lage im Allgäu

In der Stadt Memmingen haben beispielsweise fast 60 Prozent der Eltern mit Betreuungsbedarf keinen Kita-Platz für ihr Kind.

Auch in Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu ist der Anteil mit über 52 und 54 Prozent relativ hoch.

Etwas mehr Glück auf der Suche nach einem Betreuungsplatz haben offenbar Eltern im Landkreis Lindau und in der Stadt Kempten. Der Anteil der Kinder ohne Kita-Platz liegt im Landkreis Lindau bei rund 36 Prozent, in Kempten bei etwas mehr als 38 Prozent.

Wie viele Kita-Plätze in den Allgäuer Kreisen und Städten benötigt werden und wie viele fehlen, zeigt unsere interaktive Karte:

So viel kostet die Betreuung von Kindern in der Kita

Wenn Eltern im Allgäu einen Betreuungsplatz gefunden haben, müssen sie mitunter tief in die Tasche greifen. Ein Kita-Platz in der Region kann je nach Einrichtung, Betreuungszeit und Alter des Kindes zwischen 111 und 166 Euro kosten. Einen Überblick über die Gebühren in Allgäuer Kinderkrippen und Kindertagesstätten finden Sie hier.

Eine Alternative für Eltern, die keinen Kita- oder Krippenplatz für ihr Kind bekommen, kann eine Tagespflege sein. Wie Eltern eine Tagesmutter oder einen Tagesvater im Allgäu finden, lesen Sie hier.

Wie viele Kita-Plätze in Bayern fehlen

Wie die Studie feststellt, fehlen in ganz Bayern 70.100 Betreuungsplätze in Kitas. Im Jahr 2022 seien demnach rund 30 Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Kindertagesstätte betreut worden. Dem gegenüber stehen 42 Prozent der Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind unter drei jahren benötigen.

„ Bayern kann den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor nicht bedarfsgerecht erfüllen. Die Kinder bekommen keinen Zugang zu frühkindlicher Bildung, während die Eltern Familie und Beruf schwieriger vereinbaren können“, sagt Kathrin Bock-Famulla, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung.

Fachkräftemangel in den Kitas im Allgäu

Die Studie kritisiert auch, dass es in Bayern an Betreuungspersonal mangelt. In den Krippengruppen ist eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rechnerisch für 3,6 ganztagsbetreute Kinder zuständig. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt ein Verhältnis von 1 zu 3.

In den Kindergartengruppen ist eine Fachkraft rechnerisch für acht Kinder verantwortlich. Auch hier liegt der Wert über dem empfohlenen Verhältnis von 1 zu 7,5. „Wenn eine Fachkraft für mehr Kinder verantwortlich ist als wissenschaftlich empfohlen, leidet darunter die Qualität der pädagogischen Praxis. Es ist davon auszugehen, dass die Kitas in Bayern aktuell ihren Bildungsauftrag für die Mehrheit der Kinder nicht erfüllen können“, sagt Bock-Famulla.

Laut der Studie sei davon auszugehen, dass die Zahl der Eltern, die ihre Kinder betreuen lassen möchten, in Zukunft weiter steigt. Das gelte vor allem für Kinder unter drei Jahren.

