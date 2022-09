Kindergeschrei, Jogginghose, Corona-Sorgen! Wie wird mein Homeoffice wieder sexy?

Homeoffice in der Corona-Krise: Darüber freuten sich anfangs viele Arbeitnehmer. Doch die Euphorie ist vielerorts verflogen. Was nun?

Von Allgäuer Zeitung

29.09.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Homeoffice ist für viele in der Corona-Krise zum Alltag geworden. Über die besonderen Herausforderungen sprachen wir mit Dr. Mirko Zwack (38), psychologischer Psychotherapeut und Coach mit eigener Praxis in Kempten sowie Lehrtherapeut am Helm Stierlin Institut in Heidelberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.