Warum es für eine Familie mit schwer erkranktem Kind so schwierig ist, Pflegekräfte zu finden

Familie Hörburger mit den Eltern Kerstin und Alexander und ihren drei Söhnen Maxi (links, 6), Sebastian (4, Mitte) und Michael (11, rechts). In ihrem Zuhause in Kempten hat auch ihr schwer erkranktes Kind sein eigenes Zimmer. Michaels Bett ist höhenverstellbar und macht die Pflege so einfacher.