Mann belästigt "Noch-Ehefrau" und leistet Polizei Widerstand

Ein Mann belästigt in Kirchheim seine "Noch-Ehefrau". Als die Polizei kommt, zeigt er keine Einsicht, sondern beleidigt die Beamten und leistet Widerstand.

14.05.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Ein 51-Jähriger hat am Mittwoch in Kirchheim Polizisten beleidigt und ihnen Widerstand geleistet. Der Polizei zufolge hatte er seine "Noch-Ehefrau" an deren Wohnung belästigt. Er klingelte Sturm, schlug des Öfteren gegen die Eingangstür und ging trotz mehrfacher Aufforderung nicht weg.

51-Jähriger leistet Polizei in Kirchheim Widerstand

Auch die Polizei konnte mit ihm nicht vernünftig reden, sprach ein Kontaktverbot sowie einen Platzverweis aus. Der Mann weigerte sich allerdings, sodass ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen und zur Dienststelle brachten. Der 51-Jährige entzog sich jedoch immer wieder den Griffen und beleidigte die Polizisten. Einem Test zufolge hatte er weit mehr als ein Promille im Blut.

Nachdem er in der Arrestzelle ausgenüchtert war, dürfte er die Dienststelle verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

