"Wie ein Traum" - Allgäuer "Kitchbo"-Erfinder starten nach "Höhle der Löwen"-Triumph durch

Tausende Bestellungen und einen Multi-Millionär als Fan: So geht es den Allgäuer Erfindern der "Kitchbo"-Backmatte nach ihrem Triumph in der "Höhle der Löwen".

18.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach ihrem Erfolg in der TV-Show „Höhle der Löwen“ (Vox) schweben die Allgäuer "Kitchbo"-Erfinder Karolin Djukic (34), Darko Djukic (35) und Nikola Natterer (43) auf Wolke sieben. "Es fühlt ich noch immer wie ein Traum an. Einfach der Hammer", sagt Natterer.

Mit ihrer multifunktionalen Silikonbackmatte "KitchBo" gelang dem Ehepaar aus Wangen und ihrem in Kempten wohnenden Freund ein Coup, den bei der Ausstrahlung vergangenen Montag 1,54 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten. Mit pyramidenförmigen Noppen sorgt die Matte dafür, dass Gargut gleichmäßig knusprig wird. Per Klicksystem können weitere Steine auf der Matte befestigt werden. Zum Beispiel als Ablage für Spieße. Die Idee dazu kam Darko Djukic beim Bauklötze-Spielen mit seinem Sohn. In der Show schlug sie voll ein: Vier von fünf Juroren wollten einen Deal mit den Allgäuern.

DHDL: Ralf Dümmel bettelt um Beteiligung an "Kitchbo"-Silikon-Backmatte

Völlig begeistert war Ralf Dümmel, 56, der um seinen Einstieg als Investor förmlich bettelte: „Das ist wirklich mein Produkt, das dürft ihr keinem anderen geben. Bitte, bitte, bitte!“ Tatsächlich behielt er am Ende die Oberhand. Die Allgäuer entschieden sich für den Dümmel-Deal, nachdem dieser sein erstes Angebot korrigierte. Für 15 (statt zunächst 20) Prozent der Firmenanteile bot er 80.000 Euro. „Wir waren total von den Socken. Das sah man in der Sendung glaube ich auch“, sagt Natterer schmunzelnd.

Seither stehen die drei eng in Kontakt mit dem „Löwen“, der in der Show als Experte für Deals in den Bereichen Haushalt, Essen und Trinken gilt. „Von seiner Erfahrung und seinen Kontakten können wir enorm profitieren“, sind sich die Allgäuer einig. Gleich nach der Aufzeichnung besprachen sie mit Dümmels Team weitere Schritte. Wenige Tage später waren sie bereits bei der DS-Produktegruppe in Hamburg, die Dümmel als Geschäftsführer leitet.

Kitchbo-Backmatte kaufen: Zahlen schießen nach "Höhle der Löwen" durch die Decke

Nach der Ausstrahlung gingen die Verkaufszahlen durch die Decke. Hatten die „KitchBo“-Gründer bis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 20 Backmatten verkauft, so sind es auf einen Schlag zig tausende. Zwischenzeitlich war die Matte sogar ausverkauft. „Gut möglich, dass wir sie bald auch im Ausland verkaufen“, erzählen sie.

Trotz des Erfolgs bleiben sie auf dem Teppich: Der Technische Betriebswirt Darko Djukic und der Maschinenbauingenieur Nikola Natterer arbeiten weiterhin bei einer Firma für Elektronikbauteile bei Ravensburg, in der sie sich kennenlernten.

Ein Veränderung bahnt sich dagegen im privaten Bereich an: Karolin und ihr Ehemann Darko erwarten Nachwuchs. „Es ist eine unglaublich aufregende Zeit“, sagen die beiden.