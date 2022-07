Kite-Sport funktioniert auch im Allgäu. Was ihn ausmacht und wie man den Schirm kontrolliert, versucht unsere Kollegin auf einem Feld bei Frauenzell zu lernen.

11.07.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Laila blickt konzentriert in die Sonne. Zwischen ihrem weißen Helm und dem gepunkteten Halstuch spitzelt eine Stupsnase mit Sommersprossen hervor. In ihren Händen hält die Elfjährige eine dicke Stange. „Okay, und jetzt langsam rückwärts laufen“, weist Markus Huber sie an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.