Corona: Findet das traditionelle Klausentreiben dieses Jahr statt?

Können die Klausentreiben angesichts der aktuellen Corona-Lage stattfinden? In Sonthofen und Immenstadt gehen die Vereine unterschiedlich damit um.

17.11.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Dutzende Kuhglocken bimmeln unaufhörlich, mit Fell und Masken verkleidete Klausen und Bärbele rennen die Straßen hoch und runter, vertreiben böse Geister. Brave Kinder bekommen Süßigkeiten oder Obst - und die "Unartigen" ein paar Hiebe mit der Rute ab. Das Klausentreiben hat im Oberallgäu eine lange Tradition und findet normalerweise jedes Jahr vom 4. bis 6. Dezember statt.

In den Dörfern und Städten verkleiden sich Anfang Dezember viele junge Erwachsene, um an dem legendären Brauchtum teilzunehmen. Doch die Corona-Pandemie macht dem alljährlichen Spektakel schwer zu schaffen. Im vergangenen Jahr wurden alle Umzüge in der Region abgesagt.

Und auch heuer gehen Bärbele- und Klausentreiben im Oberallgäu nicht in der gewohnten Art und Weise über die Bühne. Die beiden größten Vereine der Region, der Klausenverein Sonthofen und der Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt, gehen unterschiedlich mit der aktuellen Lage um.

Klausentreiben Sonthofen 2021 - Rahmenprogramm fällt weg

"Fest steht: Das Bärbele- und Klausentreiben in Sonthofen wird dieses Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Mit Zuschauern geht es leider nicht", sagt Matthias Hecht, Vorsitzender vom Klausenverein Sonthofen. Die insgesamt drei Umzüge in der Oberallgäuer Kreisstadt besuchen normalerweise jedes Jahr Tausende Zuschauer.

Haupteinnahmequelle fällt erneut weg

Dem Verein fällt wegen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr hintereinander seine Haupteinnahmequelle weg. "Uns fehlen dadurch zwischen 8.000 und 12.000 Euro", sagt Hecht. Denn ohne Zuschauer wird es auch keine Glühwein- und Essenstände in der Fußgängerzone geben. "Seit ich denken kann, fand die Veranstaltung stets statt. 2020 wurde sie erstmals abgesagt."

Umzug ohne Zuschauer möglich

Eventuell werden die Klausen und Bärbele aber unter sich durch die Sonthofer Innenstadt ziehen und mit ihren Schellen wenigstens für etwas Stimmung sorgen. "Das hängt davon ab, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt. Vielleicht können wir mit einigen Mitgliedern durch die Fußgängerzone und Umgebung laufen", sagt Hecht. " Dabei würde für die Teilnehmer die 2G-Plus-Regel gelten. Mit der Stadt Sonthofen sei das bereits abgesprochen.

Klausentreiben Immenstadt 2021 - Bärbele- und Klausenmarkt findet statt

In Immenstadt soll das Klausen- und Bärbeletreiben sowie der dazugehörige Markt stattfinden - unter Einhaltung strenger Corona-Vorschriften. "Wir haben die Bestätigung des Gesundheitsamts, dass das Klausentreiben unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel stattfinden kann", sagt Thomas Schiedrich vom Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt.

Strenge Einlasskontrollen

Die Laufstrecke der verkleideten Männer und Frauen wird allerdings deutlich kleiner ausfallen. Außerdem wird der Veranstaltungsort rund um den Marienplatz in Immenstadt weiträumig abgesperrt. "Wir werden rigorose Einlasskontrollen durchführen. Jeder muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie einen negativen Schnelltest vorweisen", sagt Schiederich. Zusätzlich müssen sich die Zuschauer mit der Luca-App registrieren.

Weniger Klausen und Bärbele in Immenstadt

Auf dem Klausenmarkt in Immenstadt werden Getränke und Speisen verkauft. Ursprünglich waren rund acht Stände geplant. Nun werden es wohl nur zwei oder drei. "Das ist immer noch besser als nichts", sagt Schiederich. Die Anzahl der Bärbele und Klausen wird dieses Jahr ebenfalls deutlich geringer ausfallen. 2019 sprangen noch jeweils über 100 Bärbele und Klausen durch Immenstadt. "Das werden dieses Jahr sicherlich deutlich weniger", sagt Schiederich. Genaue Zahlen könne er aber erst nach der Mitgliederversammlung am Sonntag, 21. November, nennen.

Die Termine des Klausentreibens in Immenstadt

Bärbeletreiben :

Samstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr





Samstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr Klausentreiben :

Sonntag, 5. Dezember, ab 19 Uhr

Montag, 6. Dezember, ab 19 Uhr

Ballonstart am 12. Dezember bereits seit Längerem abgesagt

Der beliebte Nikolausballonstart in Sonthofen, bei dem normalerweise auch viele Klausen teilnehmen, ist bereits seit mehreren Wochen abgesagt. Die Veranstaltung war für Sonntag, 12. Dezember, angesetzt.

