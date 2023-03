Standortsuche für Windräder im Allgäu - 130 Rückmeldungen von Allgäuer Kommunen

Der Planungsverband Allgäu hatte Kommunen und anderen Beteiligte gefragt, welche Standorte für Windräder in Frage kommen. 130 Rückmeldungen gab es.

21.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wo könnten in der Region neue Windräder aufgestellt werden, um die Klimaziele zu erreichen? Diese Frage stellte der Planungsverband Allgäu im Januar nicht nur seinen Mitgliedskommunen und -kreisen, sondern auch sogenannten Trägern öffentlicher Belange und auch Umweltschutzverbänden. Jetzt liegen rund 130 Rückmeldungen vor. Sie werden jetzt ausgewertet.

„Das ist ein super Rücklauf“, freut sich Irene Marquart vom Planungsverband in Kaufbeuren, der für das ganze bayerische Allgäu zuständig ist, mit Ausnahme von Memmingen und dem Unterallgäu. Doch jetzt gehe die Arbeit erst richtig los. Denn bisher ging es nur um die Bitte, überhaupt in Frage kommende Orte zu benennen – oder auch Bedenken.

Beispiel Oberstaufen: Windräder ja, aber nicht überall

Ein Beispiel: Im Grenzgebiet von Oberallgäu und Landkreis Lindau zwischen Stiefenhofen und Missen, der so genannten Juget, sieht der Gemeinderat Oberstaufen Potenzial für Windräder. Gegen Anlagen im Bereich des Hündle wehrt er sich hingegen. Ein paar Kommunen hätten zeitlich noch um einen Aufschub gebeten, sagt Marquart – weil sich ihr Gemeindeparlament noch nicht mit der Thematik befassen konnte oder es einen Workshop mit Bürgerbeteiligung gibt.

Mit Blick auf den jetzt schon dicken Ordner mit den Rückmeldungen sagt Marquart: „Da haben wir einige Denksportaufgaben bekommen – das wird ziemlich kompliziert.“ Was nicht nur an der Fülle der Antworten liege – sondern auch an immer noch fehlenden Informationen von Bund und Land zu der komplizierten Gesetzeslage, auf deren Basis die neuen Vorrangflächen für Windräder spätestens bis Ende 2027 festgelegt werden sollen. 1,8 Prozent der Fläche müssten dafür zur Verfügung stehen, wenn das Klimaziel bis 2040 erreicht werden soll.

Wie nah dürfen Windräder an Flughäfen und Burgruinen?

Der Teufel steckt dabei im Detail. Marquart nennt als Beispiel Denkmäler wie die Burgruine Eisenberg im Ostallgäu. Unklar ist noch, wie nah Windräder an solche Bauwerke herandürfen. Ein weiterer offener Punkt seien die so genannten Drehfunkfeuer, die rund um Flughäfen für Sicherheit sorgen – Windräder könnten deren Einsatz behindern. Im Gebiet des Planungsverbands betrifft das Durach (Kreis Oberallgäu). Aktuell darf kein Windrad im Radius von 15 Kilometern um einen Flugplatz stehen. Das soll auf sieben Kilometer reduziert werden, um so mehr mögliche Flächen zu gewinnen. „Ob das so kommt, ist aber noch unklar“, sagt Marquart. Mit Spezialflugzeugen müssten noch Messungen gemacht werden, habe sie von der zuständigen Behörde erfahren. Doch gerade das Oberallgäu zwischen Durach und Kraftisried sei wegen des Windes für die Stromerzeugung geeignet, erklärt Marquart. „Wenn diese Flächen wegfallen, wären wir als Planungsverband sehr ratlos.“ (Lesen SIe auch: Gibt es in Görisried Platz für Windkraft?)

Planungsverband Allgäu befasst sich am Mittwoch mit der Suche für Windrad-Standorte

Ob die bisher genannten Standorte wirklich infrage kämen, müsse in einem nächsten Schritt geprüft werden, sagt Marquart. Aber der Planungsverband habe nun „schon mal eine gute Diskussionsgrundlage“. Am kommenden Mittwoch (22. März) wird der Planungsausschuss über den Rücklauf der Suchraumbefragung informiert. Arbeitsgruppen sollen sich danach mit einzelnen Themenbereichen befassen. Eine Vorlage für Vorrangflächen sollte eigentlich im Juli fertig sein. „Das wird aber sportlich“, sagt Marquart. „Zumal wir bei dem Thema ja nicht nur mit Begeisterung rechnen und einige Punkte unklar sind.“ Sie geht daher von einer weiteren Beteiligungsrunde mit den Verbandsmitgliedern des Planungsverbandes, den Trägern öffentlicher Belange und letztlich auch den Bürgern aus. „Und das kostet Zeit.“ Aufgrund des jetzigen Rücklaufs an Unterlagen könne sie noch nicht sagen, wo wie viele Windräder aufgestellt werden könnten.

Eine Karte mit möglichen Suchräumen für die Nutzung von Windenergie im Gebiet des Planungsverbands Allgäu finden Sie hier.