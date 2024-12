Wie sich der Klimawandel im Allgäu bemerkbar macht und was dagegen unternommen wird

2024 war nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Detailliertere Angaben will der DWD am 30. Dezember veröffentlichen. Die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs in Deutschland wie auch weltweit hat in den vergangenen 50 Jahren deutlich zugenommen, schreibt der Dienst auf seiner Internet-Seite. Die Folgen der klimatischen Veränderungen haben Wissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder deutlich gemacht: Die Wetterextreme nehmen zu - das ist auch im Allgäu zu spüren.

