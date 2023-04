Kleidung wiederverwerten: Wenn die Jeans zur Tasche wird

Klima-Serie: Was tun mit ausgedienter Kleidung? Manches wird verbrannt, einiges landet in Second-Hand-Läden. Im Allgäu gibt es noch weitere Möglichkeiten.

14.04.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. Vom Bau neuer Windräder über den Umgang mit Abfall bis zum Pflanzen von Bäumen. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss. Der heutige Teil dreht sich um die Frage: Was tun mit ausgedienter Kleidung und anderen Textilien?

Der Verbrauch an Textilien stellt nach der Lebensmittel-Erzeugung, dem Wohnen und der Mobilität die viertgrößte Ursache für Umweltbelastung und Klimawandel dar, sagt Renate Jeni, Abfallberaterin beim Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Die Deutschen kaufen im Schnitt pro Jahr etwa 15 Kilo neue Kleidung. Doch wohin mit den aussortierten Klamotten?

Welche Kleidungsstücke beziehungsweise Textilien gehören in den Müll, welche nicht?

Gut erhaltene Kleider und Schuhe sollten in den Altkleider-Containern landen, sagt Jeni. Aber auch Handtaschen, Faschingskleidung sowie Bettwäsche, Tischtücher oder Handtücher. Nicht hinein gehören dagegen verwaschene, abgetragene, kaputte und verschmutzte Kleidung, Lumpen und Schneiderabfälle, kaputte und verschmutzte Schuhe, Skischuhe und Schlittschuhe. Wichtig sei es, die Kleidung in Müllbeuteln zu verpacken – weil sie sonst feucht und möglicherweise nicht wiederverwertet werden könne, sagt Sohrab Taheri-Sohi, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). 85 Prozent der Container gehören gemeinnützigen Sammlern wie „Aktion Hoffnung“, Rotem Kreuz oder Samariter-Bund. Zu 15 Prozent sind es gewerbliche Sammler, die von den Kommunen eine Sammelerlaubnis haben. Allein das Rote Kreuz unterhält in Bayern etwa 4000 Altkleider-Container, der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten etwa 200.

Was wird aussortiert und was passiert dann mit diesen Sachen?

Aussortierte Kleidung verkauft das BRK an einen Textilverwerter, der daraus etwa Putzlappen macht. Aus den Einnahmen finanziert das BRK unter anderem seine 110 Kleiderläden. Laut ZAK werden aussortierte Altkleider auch zu Dämmstoffen verarbeitet. Etwa zehn Prozent sind Restmüll und werden verbrannt.

Was passiert mit den verwertbaren Sachen?

Beispielsweise für die „Aktion Hoffnung“ sortieren Ehrenamtliche die Altkleider auf einem ehemaligen Bauernhof in Ettringen (Kreis Unterallgäu). 58 Prozent der gesammelten Alttextilien und Schuhe können laut ZAK weiter getragen werden. Da dies den inländischen Bedarf weit übersteige – in Deutschland landen etwa fünf Prozent in Second-Hand-Shops – werde der Großteil in Drittländer vermarktet. Ein weiterer Teil der Altkleider wird zum Beispiel an kirchliche Mitarbeiter in Osteuropa oder Afrika weitergegeben.

Wer sind die Kunden in Second-Hand-Läden?

„Unsere Kunden kommen aus allen Bevölkerungsschichten“, sagt Gabriele Boscariol, Leiterin des SKM Kaufbeuren. Die katholische Hilfseinrichtung betreibt dort einen Kleiderladen. „Darunter sind viele junge Leute, denen es nicht nur um günstige Preise geht – eine Markenhose kostet drei bis fünf Euro, eine Jacke sieben bis zehn –, sondern um den Nachhaltigkeitsgedanken.“ Die Menschen hätten zunehmend keine Scheu, gebrauchte Sachen zu tragen, beobachtet Gabriele Boscariol.

Welche anderen Verwertungsmöglichkeiten und -angebote gibt es für gebrauchte Kleidung?

Aus Alt mach Neu: Das sogenannte Upcycling liegt im Trend – und ist sogar im Fach Hauswirtschaft auch Lerninhalt an Landwirtschaftsschulen. So wird zum Beispiel aus einer Jeans eine Tasche oder aus einem T-Shirt ein Duftkissen. Der Stoff wird zugeschnitten und neu vernäht. Kleider tauschen statt kaufen hieß es Ende März beim Verein Lollipop in Kempten. Der Andrang war groß. Jeder und jede durfte maximal zehn Teile mitbringen und sich dann selbst etwas aussuchen. Die nächste Kleidertausch-Party ist für den Herbst geplant. Bereits im Mai soll eine Kleidertausch-Börse für große Größen stattfinden, sagt Katharina Kempter von Lollipop. Einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht.

Welche Tipps gibt es, um Kleidung lange tragen zu können?

„Achten Sie bei Ausverkäufen oder Sonderangeboten darauf, dass es nicht nur zu diesem Zweck hergestellte minderwertige Textilien sind“, sagt ZAK-Abfallberaterin Jeni. Sie rät dazu, lieber weniger und dafür hochwertige Kleidung zu kaufen. Leicht beschädigte Kleidung könne zudem ausgebessert werden – Hilfe gibt es auch bei den Repair Cafés in der Region. Weitere Tipps: Waschen der Kleidung genau nach den Angaben auf dem Pflegeetikett. T-Shirts, die an beiden Seiten eine Naht haben, halten länger die Form als rundgestrickte Billig-T-Shirts, bei denen nur noch an beiden Seiten die Ärmel eingesetzt wurden. Zudem solle man auf den „Grünen Knopf“ achten, sagt Abfallberaterin Jeni. Das Zertifikat signalisiert, dass das Kleidungsstück unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Und: „Kaufen Sie auf keinen Fall zu kleine Kleidung in der Hoffnung, wieder abzunehmen.“