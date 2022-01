Kliniken im Allgäu: Corona-Lage hat sich „etwas entspannt“

Im Vergleich zum Dezember nahm die Zahl der Covid-Patienten deutlich ab. Die Verantwortlichen rechnen jedoch damit, dass sich dies bald wieder ändern wird.

12.01.2022 | Stand: 18:18 Uhr

„Noch ist die Omikron-Welle nicht in unseren Häusern angekommen. Wir gehen aber davon aus, dass sie kommen wird“, sagt Dr. Florian Wagner, Chefarzt beim Klinikverbund Allgäu. In anderen Allgäuer Krankenhäusern sieht die Situation ähnlich aus: Seit dem Jahreswechsel hat sich die Corona-Lage etwas entspannt, doch eine erneute Verschärfung scheint nur eine Frage der Zeit. „Man muss befürchten, dass sich die Zahlen in den nächsten vier Wochen wieder vervielfachen“, sagt Professor Helmut Diepolder, Pandemiebeauftragter am Kaufbeurer Klinikum.

Derzeit werden in Kaufbeuren insgesamt 17 Corona-Patienten behandelt. In der Hochphase im vergangenen November waren es bis zu 60. Laut Diepolder sinken die Zahlen auf der Intensivstation langsamer als auf der Normalstation, da Patienten in Einzelfällen dort zwischen vier und acht Wochen liegen. Der Klinikverbund Allgäu berichtet derzeit von 28 Patienten – im Vergleich zu 104 Infizierten, die Anfang Dezember auf den Normal- und Intensivstationen versorgt wurden. Im Klinikum Memmingen waren es zur selben Zeit zwischen 40 und 50 Erkrankte, jetzt sind es 14. Die Rotkreuzklinik im Westallgäuer Lindenberg wollte auf Nachfrage keine Zahlen nennen.

Warten auf die nächste Welle

Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen, spricht von einem „Zwischenwarten“ auf die Omikron-Welle. Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu, drückt es so aus: „Wir sind gespannt, was uns erwartet.“ Man sei aber auf steigende Zahlen gut vorbereitet. „Wir haben das Organisieren in der Krise geübt und auch die überörtliche Koordination steht Gewehr bei Fuß.“ Dr. Marcus Koller, Ärztlicher Direktor des Kaufbeurer Klinikums, rechnet mit einem raschen Anstieg der Inzidenzwerte. „Erste Daten aus Ländern wie Großbritannien lassen aber vermuten, dass die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, nicht in gleichem Maße nach oben schnellt.“ Vor diesem Hintergrund hält auch Florian Wagner den viel zitierten Begriff „Omikron-Wand“ in Bezug auf die Belastung der Krankenhäuser für unpassend.

Generell wird bei der Omikron-Variante häufig von milderen Verläufen gesprochen. Helmut Diepolder gibt jedoch zu bedenken: „Es mag sein, dass mit Omikron die Rate an schweren Verläufen halbiert ist. Andererseits besteht die Sorge, dass sich die Infektionszahlen im Vergleich zu 2021 verdoppeln oder vervierfachen.“

Mehr Patienten auf den Normalstationen

Könnte es also sein, dass es in der nächsten Zeit eher die Normal- als die Intensivstationen sind, die stark von Corona-Patienten beansprucht werden? „Das ist reine Spekulation“, sagt Diepolder. Man müsse zudem berücksichtigen, dass auch die Patienten auf den Normalstationen oft schwer krank seien und eine extrem hohe Sauerstoffzufuhr sowie intensive Pflege benötigten. „Der Schritt auf die Intensivstation ist da oft nicht weit.“

Und auch Dr. Martin Hessz, Ärztlicher Direktor des Rotkreuzklinikums in Lindenberg, sagt: „Wir rechnen wieder mit einem Anstieg an Covid-Patienten auf der Normalstation. Es ist derzeit aber schwer abschätzbar, wie viele dieser Personen dann auf die Intensivstation kommen könnten.“ In Memmingen geht Klinikvorstand Mai davon aus, „dass auch in der nächsten Welle die Intensivstationen den potenziellen Engpass darstellen werden“.

Kapazitäten "nicht unbegrenzt"

„Was die Anzahl der zu behandelnden Covid-Patienten betrifft, sind wir auf alle Szenarien vorbereitet“, sagt der Kemptener Intensivmediziner Wagner. Man hoffe aber nicht, „bisher nicht benötigte Stufen unseres Eskalationsplans aktivieren zu müssen“. Auch Hessz spricht von der Möglichkeit, Kapazitäten anzupassen – „wobei diese nicht unbegrenzt sind“. In Kaufbeuren werden derzeit laut Diepolder 20 Corona-Plätze vorgehalten. Diese blockierten wegen der Isolation (Einzelzimmer) und des Pflegeaufwandes 40 normale Krankenhausbetten. „Die Stationen können die Kapazität in etwa verdoppeln, was aber zu erheblichen Problemen in der Versorgung der Patienten ohne Corona-Infektion führt. Sollten die Fallzahlen noch weiter steigen, ist die allgemeine Notfallversorgung massiv in Gefahr.“

