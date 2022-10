Könnten Sie diese Schulaufgaben aus der vierten Klasse lösen?

Schon in der vierten Klasse müssen Bayerns Grundschüler jede Menge kniffelige Fragen beantworten. Könnten Sie mithalten? Hier geht's zum Test.

24.10.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Gute Noten für die bayerischen Schülerinnen und Schüler: Die Viertklässler im Freistaat stehen in den Fächern Mathe und Deutsch im bundesweiten Vergleich gut da. Zwar riss die Corona-Pandemie eine Lücke, die soll nun durch Förderprogramme geschlossen werden.

Präsens, Präteritum, Futur - was war das noch gleich? Und wann wendet man sie an? Wie ist das Auge aufgebaut? Und welche Wunder hält die Subtraktion für uns bereit? Schon in der vierten Klasse werden die Fragen in Schularbeiten ganz schön knifflig. Nicht nur für Schüler, sondern womöglich auch für Eltern.

Quiz: Können Sie diese Fragen aus der vierten Klasse beantworten?

Was Schul-Knirpse Tag für Tag leisten, möchten wir Ihnen zeigen: Wir stellen Ihnen echte Grundschul-Fragen aus der vierten Klasse und helfen sogar noch dabei - denn wir geben Ihnen mehrere mögliche Antworten vor. Schaffen Sie die volle Punktzahl und bekommen die Note 1?

Quelle: Unsere Fragen kommen aus dem Prüfungs-Fundus einer Ostallgäuer Grundschul-Rektorin.

