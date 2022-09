"Kombinieren und Kassieren" startet wieder - ab Samstag täglich 1.000 Euro gewinnen

Ab Samstag startet wieder das beliebte Bilderrätsel "Kombinieren und Kassieren", online hier und in unserer Zeitung. Wie Sie täglich 1.000 Euro gewinnen können.

27.09.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Was könnte man nicht alles mit 1000 Euro anstellen? Winterschuhe für die ganze Familie, ein Ski-Wochenende in den Bergen, ein Städtetrip übers Wochenende, die neue Couch, ein außergewöhnliches Schmuckstück – die Möglichkeiten sind unerschöpflich.

Gerade im Herbst, der ja gerne mal trist, dunkel und bedrückend daher kommt, käme so eine Finanzspritze ganz gelegen, um sich den ein oder anderen Herzenswunsch zu erfüllen und die Jahreszeit ein bisschen fröhlicher zu machen. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ganz einfach: gewinnen!

25 Tage, 25 Chancen

Ab 1. Oktober gibt es wieder täglich außer an Sonn- und Feiertagen die Chance auf 1000 Euro – mit dem Rätselklassiker „Kombinieren und kassieren“. Das beliebte Bilderrätsel erscheint im Bayernteil unserer Zeitung – und zwar bis einschließlich Montag, 31. Oktober. Das sind 25 Erscheinungstage und damit 25 Chancen, zu gewinnen.

Wie? Sie müssen wie in unserem Aufmacherbild, der "Zeitungs-Ente", einfach zwei Wörter miteinander kombinieren und im besten Fall 1000 Euro kassieren. Mitmachen kann man per Anruf über die Glückshotline oder auch per SMS – bis 15 Uhr sind die Leitungen jeweils freigeschaltet.

Kurz danach steht bereits fest, wer 1000 Euro in bar ausgehändigt bekommt und sich damit einen Wunsch erfüllen kann. Doch auch wer nicht gewinnt, braucht sich nicht grämen. Denn schon am nächsten Morgen gibt es wieder eine Chance zu gewinnen! Damit garantiert der Rätselspaß einen vergnügten Start in den Tag – möglicherweise sogar mit Happy End.

Hier geht es zu unserem täglichen Rätsel - ab Samstag (1.Oktober).

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

