9-Euro-Ticket: Günstige Angebote alleine reichen nicht

Das 9-Euro-Ticket kommt - und zeigt wieder einmal Schwachstellen im Allgäuer ÖPNV auf. Unsere Autorin findet: Bei der Verkehrswende fehlen Mut und Kreativität.

20.05.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Die Diskussion um das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn hat wieder einmal deutlich gemacht: Günstige Angebote allein reichen nicht, um mehr Gäste in den öffentlichen Verkehr zu bringen. Die Monatskarte zum Niedrigtarif wird den Allgäuerinnen und Allgäuern im Alltag nur wenig nutzen.

Das 9-Euro-Ticket wird den Menschen im Allgäu wenig nutzen

Der Grund dafür ist simpel und vielfach beklagt: unattraktive oder zum Teil auch nicht vorhandene Verbindungen. Und so alt das Problem, so unverständlich ist, dass bei diesem Thema einfach nichts vorwärtsgeht. Eine Studie reiht sich an die nächste. Es wird verhandelt und diskutiert – immer wieder über die bereits bekannten Hindernisse. Und Lösungen? Warten sind wir lange genug gewohnt, von der Bahn, aber auch von Allgäuer Akteuren.

Verkehrswende im Allgäu: Mut und Kreativität fehlen

In der Debatte um eine Verkehrswende im Allgäu fehlen Mut und Kreativität. Doch beides ist jetzt gefragt. Vielleicht kann er dann gelingen, der dringend notwenige Perspektivwechsel: weg vom „Das-geht-so-nicht“ hin zum „Lasst-es-uns-anpacken“. Und nein, dieser Aussage liegt keine Studie zugrunde, die mehrere Millionen Euro gekostet hat. Da braucht es hoffentlich auch keine weiteren mehr.

Lesen Sie auch: 9-Euro-Ticket im Allgäu: Diese Ziele erreicht man vom Allgäu mit dem Zug in kurzer Zeit