Kommentar zum Wegfall der Maskenpflicht: Corona-Politik auf dem Tiefpunkt

Die Maskenpflicht fällt fast komplett, obwohl die Staatsregierung empfiehlt, weiterhin Maske in Innenräumen zu tragen. Unser Autor kann das nicht nachvollziehen.

30.03.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Natürlich war es politisches Kalkül, als Ministerpräsident Markus Söder jetzt eine Tasse mit dem Spruch „Alles wird gut“ in die Kamera hielt. Der von schlechten Umfragewerten geplagte Regierungschef macht auf positive Stimmung und will nicht mehr der Corona-Hardliner sein. Das „Team Vorsicht“, es ist Geschichte. Dabei ist bei weitem nicht „alles gut“ in der aktuellen Pandemie-Politik.

Spitzenpolitiker wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonen unisono, dass das Virus noch nicht besiegt sei. Und doch fällt jetzt die Maskenpflicht fast komplett. Die Schuld dafür wird zwischen Berlin und München hin und her geschoben. Die Corona-Politik war in der Vergangenheit häufig nicht so schlecht, wie sie manche Kritiker gemacht haben. Doch jetzt hat sie einen Tiefpunkt erreicht.

Jugendliche sollen selbstständig an den Schutz denken: "Das ist schon sehr bemerkenswert"

Die Staatsregierung ist sich offenbar bewusst, was jetzt eigentlich das Richtige wäre. Sie gibt die Empfehlung heraus, weiterhin „Maske in allen Innenräumen“ zu tragen. Dieser Appell richtet sich auch an Schülerinnen und Schüler: Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ruft dazu auf, „außerhalb des Klassenzimmers“ weiter an den Schutz zu denken. Jugendliche sollen nun also bewerkstelligen, was die Staatsregierung bei ihrer Corona-Politik versäumt. Das ist schon sehr bemerkenswert.

