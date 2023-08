Kommunen arbeiten an Hitze-Plänen. Unser Autor sagt: Machen!

Bis 2025 sollen auch die Allgäuer Kommunen Hitzeaktionspläne erarbeiten. Kleine, kurzfristige Lösungen müssen dafür ebenfalls in Betracht gezogen werden.

15.08.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Bis 2025 sollen Kommunen Hitzeaktionspläne erarbeiten. Ja, wir brauchen Konzepte, die drängende Themen mit Weitblick vorantreiben. Weitblick bedeutet in einer Zeit des rasanten Wandels aber auch: Nicht immer das große Rad drehen, sondern auch mal die kleine Lösung suchen! Vor allem dann, wenn eine Kommune ihren Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Aufwand Gutes tun kann.

Die aufgeheizten Innenstädte im Allgäu sind dafür ein gutes Beispiel. Um die Temperaturen in den Zentren konsequent zu senken, braucht es vor allem städtebauliche Maßnahmen, beispielsweise das Schaffen von Grünzügen oder Windkorridoren für den Luftaustausch. Das dauert in der Regel Jahre und lässt sich in alten Stadtkernen nur bedingt umsetzen.

Mit schnellen Impulsen gegensteuern

Umso weniger verstehe ich, warum fast nirgendwo mit schnellen Impulsen gegengesteuert wird. Kempten etwa besitzt mit dem Hildegardplatz eine der attraktivsten historischen Freiflächen der Region – bei sengender Sonne aber auch eine der abschreckendsten für Passanten. Dabei ließe sich mit Wasserspendern, einzelnen Grünflächen, weiteren Bäumen und mobilen Sonnensegeln über den Basilika-Sitzbänken die Aufenthaltsqualität massiv steigern. Kempten investiert 2023 fast 60 Millionen Euro in wichtige Projekte – die Kosten für schnellen Klimaschutz sind da ein winziger Bruchteil.