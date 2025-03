„Ihren Fahrschein bitte“: Unterwegs mit Zugbegleitern, die es zunehmend schwerer haben

Es dauert keine fünf Minuten und der erste Fahrgast ohne gültigen Personalausweis ist ertappt. Er kann auf dem Handy zwar ein Deutschlandticket vorzeigen, aber nicht nachweisen, dass er derjenige ist, auf dessen Namen es ausgestellt ist. Kontrolliert wird er von einer Zugbegleiterin in Zivil, die in Memmingen in den Zug Richtung Lindau eingestiegen ist.

Brigitte Hefele-Beitlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwerpunktkontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis