Explosive Stimmung bei "Böhse Onkelz"-Konzert in der Big Box

„Hier sind die Onkelz“: Vor 7500 Fans spart die deutsche Hardrock-Band in der ausverkauften Big Box nicht mit Kritik an Kirche, Medien und Krieg.

24.09.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Als „Hier sind die Onkelz“ aus den Boxen erklingt, bebt die Menge. Gleich der erste Onkelz-Song reist die 7500 Fans in der ausverkauften Big Box mit. Nachdem das Konzert bereits zweimal verschoben wurde, feiern die Besucher frenetisch, als Sänger Kevin Russell und seine starken Männer die Bühne entern.

Die wegen ihrer derben Texte umstrittene Band spart bei ihrem Auftritt nicht mit Kritik an Kirche, Medien und Krieg, und bringt neben den zu erwartenden Partykrachern, auch nachdenkliche Töne nach Kempten mit. So trägt sich auch die explosive Stimmung vom Anfang nicht komplett durch den Abend. Der hatte für die Fans schon früh begonnen: Schon um 17.30 Uhr öffneten sich die Tore der Big Box und der erste Schwung Fans strömte in die Halle. Nach einer Vorband folgten schließlich "Böhse Onkelz".

"Böhse Onkelz" in der Big Box

Parkplatzprobleme bei Onkelz-Konzert in Kempten

Weil der Zirkus Charles Knie seine Zelte auf dem Gelände der Allgäuhalle aufgeschlagen hat, standen für die Konzertgäste weniger Parkplätze als üblich zur Verfügung.

Auch die Sicherheitsauflagen waren beim "Böhse Onkelz"-Konzert in Kempten ungewöhnlich hoch. Viele Ordner, verschärfte Einlasskontrollen, zusätzliche Absperrungen im Konzertsaal und und eine große Polizeipräsenz um die Big Box erwarteten die Besucher.

In eigener Sache: Warum zeigt allgaeuer-zeitung.de keine Fotos der Band?

Eine freie, unabhängige Foto-Berichterstattung wurde unserem Mitarbeiter vom Management der Band "Böhse Onkelz" untersagt.