Konzert von Rea Garvey im Februar in Kempten abgesagt

Rea Garvey kommt im Februar nicht nach Kempten. Das Konzert in der bigbox ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

04.01.2022 | Stand: 11:21 Uhr

Das für 7. Februar 2022 in Kempten geplante Konzert mit Rea Garvey fällt aus. Das berichtete die Allgäu Concerts GmbH am Dienstag. Demnach haben Künstler und Band ihre für Januar und Februar geplante "Hy Brasil"-Tournee komplett abgesagt - und damit eben auch den Auftritt in der bigbox in Kempten.

"Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich denke, die Entscheidung ist richtig mit dem neuen Stamm des Virus (Omikron)", wurde Garvey zitiert. Man habe die Warnungen "der medizinischen Gemeinschaft, die dringenden Bitten von Virologen und Experten zu COVID" gehört, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Daher habe man keine andere Wahl gehabt, als die Tour abzusagen.

Zur Rückgabe von Tickets informiert Allgäu Concerts auf seiner Webseite.