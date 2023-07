Lindenberger Krankenhaus ein Sanierungsfall: Was bedeutet das für Patienten?

Die Rotkreuzklinik Lindenberg steckt in einer finanziellen Schieflage. Das soll nun geändert werden. Was dort nun passiert und was das für Patienten bedeutet.

18.07.2023 | Stand: 09:52 Uhr

Weil die Rotkreuzklinik in Lindenberg in finanzielle Schieflage geraten ist, leitete sie ein Schutzschirmverfahren ein. „Mit großer Sorge“ betrachtet die Bayerische Krankenhausgesellschaft die Lage dort und im Freistaat, sagt Pressesprecher Eduard Fuchshuber. Über die Nachricht aus Lindenberg sei man „erschrocken“ gewesen. „Wir hatten erst im nächsten Jahr mit dieser Zuspitzung gerechnet.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.