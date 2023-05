Die Kritik: So ist das neue Musical "Ein bisschen Frieden" von Ralph Siegel

Nun kommt das zweite Ralph-Siegel-Musical ins Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: So war die Premiere von „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“.

19.05.2023 | Stand: 21:13 Uhr

Nach „Zeppelin“ präsentiert Ralph Siegel mit „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ ein zweites Musical im XXL-Format am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Dreieinhalb Stunden, inklusive einer Pause, dauert das Bühnenspektakel, das vom Premieren-Publikum in Füssen begeistert gefeiert wurde.

