Direkt am Straßenrand: Kürbisstände im Allgäu auf einen Blick

Die Kürbis-Saison 2023 ist angebrochen: Überall im Allgäu zieren sie den Straßenrand. In unserer Übersicht-Karte finden Sie den nächsten Stand in Ihrer Nähe.

13.10.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Noch bevor sich die Blätter an den Bäumen braun verfärben und zu Boden fallen, sind sie an zahlreichen Straßen zu sehen: Kürbisstände gibt es in beinahe jeder Ecke des Allgäus. In allen Formen und Farben werden die Speisekürbisse dort zum Verkauf angeboten: Hokkaido, Butternuss und Muskatkürbis sind nur einige Beispiele.

Landwirtinnen und Landwirte setzen im Gegensatz zum herkömmlichen Supermarkt auf ein Ehrlichkeit-Geschäftsmodell - meist stehen nur Behälter bereit, in die Kundinnen und Kunden das Geld einwerfen. Wo im Allgäu Sie das überall tun können, haben wir auf einer Karte verortet.

Kürbis kaufen in der Nähe: An diesen Ständen im Allgäu gibt es Kürbisse

Keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wissen Sie von einem Kürbisstand, der auf der Karte noch nicht markiert ist? Dann schreiben Sie uns den Standort gerne per Mail an digitalteam@azv.de!

Küchenstar bis Grusel-Deko: Kürbisse sind vielseitig einsetzbar

Kürbisse sind wahre Alleskönner: In den vergangenen Jahren hat sich die Frucht vom "Kriegsgemüse" regelrecht zur trendigen Allzweckwaffe gemausert. An Halloween leuchten sie klassisch als Grusel-Dekoration. Das Aushöhlen und Schnitzen der Fratzen ist oft eine Familientradition für Groß und Klein.

Die Speisekürbisse landen im Herbst dagegen nicht vor der Haustüre, sondern auf dem Esstisch. Sie werden oft für Suppen, Eintöpfe und auch Strudel verwendet. Es gibt auch Rezepte für Kürbis-Gratins oder Pestos. Kaum zu glauben, dass Kürbisse botanisch betrachtet eigentlich Beeren sind.

Kürbis-Rekorde: Unterallgäuer gewannen beim Kürbiswiegen 2022

Beeren, die ganz schön schwer werden können: Im Oktober 2022 haben die jungen Züchter David und Jakob Frommelt aus Erkheim (Kreis Unterallgäu) das Kürbiswiegen in Ludwigsburg gewonnen. Ihr Kürbis der Sorte "Atlantic Giant" wog genau 796 Kilogramm.