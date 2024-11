Kunst-Markt in Kempten: Allgäuer Künstler bieten Werke für den guten Zweck

Ob sie nun drei oder zehn Arbeiten mitbringen, ist den Künstlerinnen und Künstlern selbst überlassen. Der Preis allerdings gilt für alle Werke gleichermaßen: 150 Euro, die zum großen Teil Kindern zugutekommen. „Kunst schafft Gutes“ nennt sich die dreitägige Ausstellung des Berufsverbands Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd (BBK), die am Freitag, 29. November, im Hofgartensaal der Residenz in Kempten startet.

Etwa 50 Künstlerinnen und Künstler verkaufen beim Kunst-Markt in Kempten ihre Arbeiten für je 150 Euro

Initiatorin und BBK-Vorsitzende Barbara Wolfart stellt sich die Ausstellung wie eine Art Markt vor. Die Kunstschaffenden bauen Tische auf, auf denen sie ihre Werke anbieten. Insgesamt beteiligen sich etwa 50 Mitglieder des Berufsverbands. „Jeder von ihnen muss selbst entscheiden, von welchen Arbeiten er sich trennen will“, sagt Barbara Wolfart. Eine Vorauswahl gebe es nicht.

„Das hat mich bewegt, dass so viele Kinder und Jugendliche Probleme im Leben haben.“ Barbara Wolfart, BBK-Vorsitzende

Schon immer sei es ihr ein Anliegen gewesen, mit Kunst auch einen sozialen Beitrag zu leisten. Gespräche mit Psychotherapeuten hätten sie schließlich auf die Idee gebracht, eine Aktion zu starten, von der Kinder und Jugendliche profitieren. Die Kemptener Künstlerin verweist auf Studien, denen zufolge psychische Störungen bei Heranwachsenden nach der Corona-Pandemie zugenommen haben. Hinzukomme, dass viele Kinder armutsgefährdet seien. „Das hat mich bewegt, dass so viele Kinder und Jugendliche Probleme im Leben haben“, sagt Barbara Wolfart. „Dagegen wollen wir etwas tun.“

Die Künstler verschenken beim Kunst-Markt in Kempten zusätzlich Postkarten und Kataloge

Der Großteil des Erlöses aus der Ausstellung erhalten deswegen die Kinderschutzbunde Kempten und Lindenberg (Westallgäu) - abzüglich Miet- und Werbekosten. 50 Euro pro Werk behalten die Künstlerinnen und Künstler selbst, alternativ können sie das Geld auch dem Verband spenden. In welche Projekte der Kinderschutzbund das Geld dann steckt, sei den Verantwortlichen überlassen, sagt Barbara Wolfart. Ihre Kolleginnen und Kollegen verschenken zusätzlich Postkarten und Kataloge. Sie selbst bringe einige Exemplare des Buches „Liebeslaunen“ mit, das sie zusammen mit Udo W. Gottfried veröffentlicht hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Barbara Wolfart zusammen mit anderen Kunstschaffenden eine Kunst-Aktion für den guten Zweck organisiert. Vor etwa zehn Jahren gab es eine ähnliche Ausstellung, deren Erlös Geflüchteten helfen sollte. Nun hofft die Künstlerin am Wochenende auf eine ähnlich große Resonanz: „Es ist schön, wenn Kunst nicht nur im Ästhetischen wirkt“, sagt sie. Sondern wenn sie auch Gutes bewirkt. In diesem Fall für die Kleinsten in der Gesellschaft.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Kunst schafft Gutes“ im Hofgartensaal der Residenz Kempten ist geöffnet am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr bis etwa 20 Uhr, am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Da es vor Ort keine Kartenlesegeräte gibt, bitten die Künstler um Barzahlung.