Von wegen düster! Wie Herbert Pixner und Co. in der Big Box brillieren

Icon Vergrößern Herbert Pixner Projekt: Mit großer Spielfreude begeisterten Gitarrist Randi, Pixner und Co. in der Big Box. Fotograf: Peter Roth - Foto: Peter Roth Icon Schließen Schließen Herbert Pixner Projekt: Mit großer Spielfreude begeisterten Gitarrist Randi, Pixner und Co. in der Big Box. Fotograf: Peter Roth - Foto: Peter Roth

Dabei ist bei dem Herbert Pixner Projekt manches neu, wie das begeisternde dreistündige Konzert in der Big Box Allgäu in Kempten zeigte. So ist nun, wie auf dem aktuellen Album „From the Dark Side of the Alps“), der versierte Pianist Alex Trebo fester Teil der Band, macht deren Sound vielschichtiger – und liefert sich nun ebenso irrsinnig schnelle Musikduelle mit Bandleader Pixner (49) und dessen Steirischer Harmonika wie Bozens Gitarrengott Manuel Randi.