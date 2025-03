Kinder können Freiheit erkunden – in der Kunsthalle Memmingen

Die Veranstaltungen zum Gedenken an den Kampf der Bauern für mehr Freiheit und Rechte vor 500 Jahren nehmen an Fahrt

auf. Überwiegend ist der Blick historisch. Die Mewo-Kunsthalle in Memmingen dagegen schaut mit den Mitteln der Kunst auf die Gegenwart. Wie berichtet, machen sich zeitgenössische Künstler Gedanken zur Freiheit und dem Streben nach gesellschaftlichen Verbesserungen – in einer Zeit, in der die Ungewissheiten größer werden. Doch nicht nur arrivierten Kunstschaffenden, sondern auch Kindern ermöglichen die Kuratoren, sich mit dem kostbaren Gut Freiheit zu beschäftigen. Unter dem Titel „Freiheit zum Träumen“ bekommen Kinder ab drei Jahren Gelegenheit, Freiheit auf ihre ganz eigene Art und Weise zu erleben.

