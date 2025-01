Erfolgreicher Kommissar: Susanne Mischke lässt Bodo Völxen zum 14. Mal ermitteln

Bodo Völxen hat‘s nicht leicht: Der gemütlich-brummige Hauptkommissar aus Hannover lebt gern auf dem Land. Was ihn dort bislang nervte, war einzig sein aggressiver Schafbock. Nun hat aber ausgerechnet der junge sportliche Kollege und Oberkommissar Joris Tadden auf dem Nachbargrundstück sein Tiny House aufgestellt. Diese Nähe behagt Völxen gar nicht. Und Ehefrau Sabine piesackt ihn obendrein mit einer Fastenkur, bei der nicht nur Kohlenhydrate und Zucker auf der Tabu-Liste stehen, sondern auch die so wichtige morgendliche Koffein-Dosis und der abendliche Alkohol-Genuss. Doch der Mord an Barbier Moussa, dem mit einem Rasiermesser die Halsschlagader durchtrennt wurde, bringt Völxen auf andere Gedanken. Die kreisen freilich nicht nur um den Fall, sondern auch um sein Team. Es menschelt wieder kräftig in Susanne Mischkes 14. Hannover-Krimi „Wehe, du irrst dich“.

