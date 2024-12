Derbe Gags beim „Dinner for One auf Bayrisch“

„Dinner for One auf Bayrisch“: das klingt nach einer verheißungsvollen Variante des Comedy-Klassikers, der seit über 50 Jahren alljährlich zum Jahreswechsel auf vielen Kanälen des deutschen Fernsehens ausgestrahlt wird. Was die beiden Kabarettisten Da Bobbe und Addnfahrer in der voll besetzten Big Box daraus machten, war in Ansätzen witzig, doch insgesamt gesehen ermüdend.

