Diese Bühne lässt Kinderaugen leuchten

Findus ist immer zu Streichen aufgelegt. Im Stück „Pettersson zeltet“ veräppelt der braun getigerte Kater ein Huhn und jagt es so, als wolle er es rupfen. Der schrullige alte Tischler Pettersson macht der Hatz aber ein Ende und beruhigt das aufgeregte Huhn. Der findige Tüftler mit dem markanten hohen Hut und der runden Brille hat eine neue Angel erfunden und möchte sie ausprobieren. Als Findus über eine Zeltrolle stolpert, ist der Ausflug an den See zum Angeln und Zelten beschlossene Sache ...

