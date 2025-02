Der Hephaistos Verlag steckt im Insolvenzverfahren. Wie geht es mit den Heimatbüchern der „Edition Allgäu“ weiter?

Eine wichtige Adresse für Bücher übers Allgäu war über viele Jahre die „Edition Allgäu“, die ab 2007 im Immenstädter Hephaistos Verlag erschien. Leo Hiemers Buch über den Allgäu-Pionier Carl Hirnbein erschien hier ebenso wie Barbara Lochbihlers historische Publikation „Es lebe die Freiheit – Revolution im Allgäu 1848/49“ oder Helmut Schneiders Büchlein „Nicht alles aus dem Allgäu ist Käse“. Nun läuft ein Insolvenzverfahren gegen den Hephaistos Verlag: Riesige Lagerbestände, wegbrechende Anzeigen und rückläufige Bestellungen hatten den Verlag in der Nach-Coronazeit in die Knie gezwungen, sagt Christian Vu auf Nachfrage. 2021 hatte er mit Ramona Alger den Verlag von Gründer Peter Elgaß übernommen. Ein Unternehmensberater hatte Vu und Alger 2023 den Verkauf der Buchsparte nahegelegt. Ein Verlag in Memmingen zeigte tatsächlich Interesse an dem facettenreichen Programm der „Edition Allgäu“.

Der in Memmingen ansässige „Maximilian Dietrich Verlag“ übernahm gut 50 Buchtitel aus der Edition Allgäu und vertreibt diese nun weiter. „Es ging uns ausschließlich um die Heimatbücher“, berichtet Geschäftsführer Rainer Stec. Teile der im Hephaistos-Verlag erschienenen Metall- und Schmiedebücher übernahm der 53-Jährige als Restauflagen zum Abverkauf. Die Hephaistos-Inhaber wollten sich damals, vor über einem Jahr, aus dem Buchgeschäft zurückziehen, erzählt er. Zu den 50 Titeln, die Stec übernahm, zählen neben den oben genannten etwa historische Bücher von Hansjörg Straßer (Der Kemptener Demokrat Balthasar Waibel, Fidel Schlund – Allgäuer zwischen den Welten), satirische Büchlein von Dieter Höss (Allgäuer Limericks, Ein Stück Heimat), Kriminalgeschichten eines Autorenkollektivs (Ja verreck) oder von Bernhard Wucherer (Klappe zu), Bildbände von Tom Bendl (Allgäuer Eiswelten) oder Leo Schnellbach (Allgäuer Bergsommer) sowie Kinderbücher von Hansjörg Straßer (Ferdinand – Der grüne Drache aus dem Allgäu) oder Markus Noichl (Murzl & Balta). Diese und andere Bücher finden sich online auf der Webseite des Verlags (maximilian-dietrich-verlag.com).

2022 hatte der Hephaistos Verlag zwei traditionsreiche Allgäuer Kalender vom Altusrieder Brack Verlag übernommen: den „Allgäuer Heimatkalender“ (seit 1950) und „Steinhausers Kempter Kalender“, der als Deutschlands ältester Volkskalender gilt (seit 1692 nachweisbar). Zwei Jahre später war die finanzielle Schieflage des Verlags jedoch so groß geworden, dass der Druck der Kalender nicht mehr möglich war, berichtet Geschäftsführer Christian Vu. „Schöler Druck und Medien“ in Immenstadt übernahm Druck und Vertrieb der beiden Kalender. Sie sollen weiterhin „in der bekannten und bewährten Tradition“ produziert und verlegt werden, teilt Geschäftsführerin Christine Schöler auf Nachfrage mit.

Auch „Heimat Allgäu“, die Zeitschrift des Heimatbundes Allgäu, erschien in der Edition Allgäu. Im September 2023 kam dort die letzte Ausgabe heraus. Zuvor waren Gespräche um eine Fortführung unbefriedigend verlaufen, berichtet Heimatbund-Vorsitzender Karl Milz. Seit Juni 2024 erscheint die Zeitschrift nun in Zusammenarbeit mit der Firma Pagefactory (Kaufbeuren/Kempten) in einer Auflage von jeweils 4000 Exemplaren.

„Unser Ansinnen ist es, dass Heimatliteratur und Mundartbücher nicht aussterben“, sagt Rainer Stec. Mit seiner Frau Simone führt der Memminger auch das „Allgäuer Online Antiquariat“. Als Wilhelm Javurek in Memmingen vor 23 Jahren sein Antiquariat aufgab, übernahm Stec 5000 Bücher von ihm. Es war der Grundstock für sein eigenes Antiquariat. 2018 signalisierte dann der Inhaber des Maximilian Dietrich Verlags, Jürgen Schweitzer, dass er aufhören möchte. „Das hätte weh getan, wenn es diesen Memminger Heimatverlag nicht mehr gegeben hätte“, sagt Stec. Er übernahm den Verlag, der übrigens die ersten beiden Kluftinger-Krimis von Volker Klüpfel und Michael Kobr, „Milchgeld“ (2003) und „Erntedank“ (2004), herausbrachte, und legte einen Memminger Stadtführer neu auf. 2019 eröffnete Stec zudem eine historische Druckwerkstatt - eine Sammlung von intakten Buchdruckmaschinen von 1832 bis 1960 (Bleisatz und Holzletter). 2023 übernahm er die „Edition Curt Visel“ von Jürgen Schweitzer, in der die Kunstzeitschrift „Graphische Kunst“ erscheint (Edition GK).

Bislang fußte das Familienunternehmen von Rainer und Simone Stec auf drei Standbeinen: Allgäuer Online Antiquariat (50.000 Titel im Bereich Bücher und Grafik), Maximilian Dietrich Verlag (28 Eigentitel und Edition Allgäu) und Allgäuer Druckwerkstatt. Künftig werde er sich im Antiquariat aber auf den Bereich Grafik beschränken, betont Rainer Stec. Über seinen Maximilian Dietrich Verlag will er aber nicht nur Restauflagen anbieten, sondern auch neue Titel zur Allgäuer Heimatliteratur verlegen.

Hephaistos Verlag und Edition Allgäu Hephaistos ist der griechische Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Der aus Werdenstein bei Immenstadt stammende Peter Elgaß, ein gelernter Schriftsetzer und Redakteur, gründet 1992 mit seinem Bruder Stefan in Geretsried (Oberbayern) den Verlag Hephaistos. Dieser bringt das gleichnamige internationale Metallgestalter-Magazin heraus. Nach seiner Rückkehr 1998 nach Immenstadt führt Peter Elgaß (Jahrgang 1953) den Verlag ohne seinen Bruder weiter. 2007 richtet er den Verlag mit der „Edition Allgäu“ zusätzlich neu aus. In dieser Reihe erscheinen Bücher zur Geschichte und Landeskunde des Allgäus, Belletristik und Sachbücher von Allgäuer Autoren, Kalender sowie das Magazin des Heimatbunds Allgäu („Heimat Allgäu“). Ab 2009 übernimmt seine Frau Afra Elgaß die Verlagsleitung, die 2021 an die beiden langjährigen Mitarbeiter Ramona Alger und Christian Vu übergeht. Für seine Verdienste um die Kultur und Heimatpflege in Schwaben erhält Peter Elgaß den Pro-Suebia-Preis 2021 der Dr.-Eugen-Liedl-Stiftung. 2022 übernimmt der Hephaistos Verlag vom Altusrieder Brack Verlag, der seine Unternehmenstätigkeit einstellt, „Steinhausers Kempter Kalender“ und den „Allgäuer Heimatkalender“. Seit 2024 läuft ein Insolvenzverfahren gegen den Hephaistos Verlag. (mdu)