Ernst Hutter feiert seinen Abschied bei den Egerländer Musikanten im Allgäu

Welch ein fulminantes und zugleich berührendes Finale: Mit zwei Konzerten in Altusried verabschiedet sich der langjährige Leiter der Egerländer Musikanten, Ernst Hutter, von seiner Blaskapelle.

Die Egerländer in Altusried: Ernst Hutter feiert seinen Abschied im Allgäu

Die beiden Auftritte auf der Freilichtbühne waren lange vorher ausverkauft. Insgesamt feiern 6000 Besucherinnen und Besucher den 67-jährigen Dirigenten, Tenorhornisten und Komponisten, der die Egerländer 25 Jahre lang leitete. Sie traten am in zwei Größen-Versionen in Altusried auf: in der kleineren Standardbesetzung sowie in der großen XXL-Formation. Beim ersten Konzertabend trat als Vorgruppe die „Böhmerwaldkapel“ aus den Niederlanden auf, die im Herbst 2024 den Grand Prix der Blasmusik gewonnen hatte. Hier sind die schönsten Bilder vom ersten der beiden Konzerte.

Ein ausführlicher Bericht über die beiden letzten Auftritte von Ernst Hutter mit seinen Egerländer Musikanten folgt.