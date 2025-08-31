Icon Menü
Ernst Hutter feiert Abschied bei den Egerländer Musikanten: Hier die schönsten Fotos vom Konzert in Altusried

Egerländer Musikanten

Ernst Hutter feiert seinen Abschied bei den Egerländer Musikanten im Allgäu

Der Leiter der Egerländer Musikanten, Ernst Hutter, feiert seinen Abschied mit zwei Freiluft-Konzerten in Altusried. Hier die schönsten Bilder vom ersten Abend.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Ernst Hutter feiert in Altusried seinen Abschied.
    Ernst Hutter feiert in Altusried seinen Abschied. Foto: Eddi Nothelfer

    Welch ein fulminantes und zugleich berührendes Finale: Mit zwei Konzerten in Altusried verabschiedet sich der langjährige Leiter der Egerländer Musikanten, Ernst Hutter, von seiner Blaskapelle.

    Die Egerländer in Altusried: Ernst Hutter feiert seinen Abschied im Allgäu

    Die beiden Auftritte auf der Freilichtbühne waren lange vorher ausverkauft. Insgesamt feiern 6000 Besucherinnen und Besucher den 67-jährigen Dirigenten, Tenorhornisten und Komponisten, der die Egerländer 25 Jahre lang leitete. Sie traten am in zwei Größen-Versionen in Altusried auf: in der kleineren Standardbesetzung sowie in der großen XXL-Formation. Beim ersten Konzertabend trat als Vorgruppe die „Böhmerwaldkapel“ aus den Niederlanden auf, die im Herbst 2024 den Grand Prix der Blasmusik gewonnen hatte. Hier sind die schönsten Bilder vom ersten der beiden Konzerte.

    Egerländer Altusried
    Icon Galerie
    38 Bilder
    Der Leiter der Egerländer Musikanten, Ernst Hutter, feiert Abschied mit zwei Freiluft-Konzerten in Altusried. Hier die schönsten Bilder vom ersten Abend.

    Ein ausführlicher Bericht über die beiden letzten Auftritte von Ernst Hutter mit seinen Egerländer Musikanten folgt.

