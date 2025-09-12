„Vielsaitig“ in Füssen: Auf Turbulenzen folgt ein furioses Finale im Kaisersaal

Ob Musiker, Zuhörerinnen oder Organisatoren – diese Ausgabe des Füssener Kammermusikfestivals Vielsaitig, die unter dem Motto „Resonanzen“ stand, wird bei vielen nachhallen. Sechs von sieben Konzerten im Kaisersaal des ehemaligen Klosters St. Mang waren ausverkauft, und es gab ungewohnte Klänge zu hören, etwa einer norwegischen Hardangerfiedel oder einer restaurierten Barockgitarre. Hinzukamen krankheitsbedingte Ausfälle, die auch den künstlerischen Leiter, den Cellisten Julian Steckel, betrafen. Fieber verhinderte seine beiden letzten Auftritte, bei denen Jakob Spahn, Solo-Cellist im Bayerischen Staatsorchester, kurzfristig aushalf. Langen Applaus im Stehen gab es für ihn und seine drei Solisten-Kollegen beim fulminanten Abschluss-Konzert.

