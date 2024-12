Zwei Geburtagskinder feiern mit klangvoller Klavierkunst

Zwei Geburtstagskinder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können! Still, freundlich-ernst, sachlich-konzentriert die eine – lebhaft, temperamentsprühend, dem Du zugewandt der andere: Annette Naumann und Christian Ludwig Mayer feiern beide ihren Fünfzigsten. Sie lassen dazu einen vollen Saal Musikbegeisterter an ihrer Klavierkunst teilhaben. Und ganz entsprechend ihrem unterschiedlichen Naturell gestalten sie in der Sing- und Musikschule Kempten auch ihre Solo-Auftritte am Flügel. Der Erlös des Benefizkonzerts der beiden Musiklehrer von gut 1600 Euro geht an den Förderverein der Schule.

