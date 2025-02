Seit 35 Jahren: Allgäu Concerts bringt Pop- und Rockstars ins Allgäu und in die Region

Herbert Grönemeyer, Joe Cocker, Rod Steward, Sting, Toto, David Garrett, Lenny Kravitz und Eros Ramazzotti – Veranstalter „Allgäu Concerts“ holt seit 35 Jahren Stars der nationalen und internationalen Rock- und Pop-Szene ins Allgäu und in die Region. Doch zum Feiern hat das Familienunternehmen keine Zeit. 60 Events gilt es zu organisieren, davon etwa 25 Freiluft-Konzerte. Dazu zählen die 10. „Königswinkel Open Airs“ in Füssen und zum 20. Mal die Open-Airs auf Schloss Salem am Bodensee.

