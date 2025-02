Mewo-Kunsthalle Memmingen: So träumen zeitgenössische Künstler von der Freiheit

Trump! Die Bundestagswahl! Das Klima! Die Ukraine! Selten war die Weltlage so düster – und unsere Demokratie so in Gefahr – wie aktuell. Diese Krisen-Dauerschleife macht vielen Angst. Wie sollen wir umgehen mit dieser Bedrohung und was können wir dagegen tun? Damit setzen sich die Werke von überwiegend jüngeren Künstlern und Künstlerinnen aus ganz Europa in der Ausstellung „frey seyen und wöllen sein“ in der Mewo-Kunsthalle Memmingen auseinander. Sie findet statt als zeitgenössischer Kommentar zum Gedenkjahr an die Bauernkriege vor 500 Jahren im Allgäu, wo einfache Bauern den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit aufgenommen haben.

Diese international gefeierte Künstlerin zeigt eine Videoinstallation

Nicht von ungefähr trägt die Mewo-Schau den Untertitel „Eine aktuelle Ausstellung zu Freiheit und dem Streben nach gesellschaftlicher Verbesserung“, entwirft sie doch mögliche Strategien für die Zukunft. Drei Arbeiten sind Videos, herausragend die von Yael Bartana, die als eine der wichtigsten internationalen Filmkünstlerinnen ihrer Generation gilt und im vergangenen Jahr zusammen mit Ersan Mondtag den hoch gelobten Deutschen Pavillon der Biennale bespielt hat.

Audio-Performance fordert Besucher zum Mitmachen auf

Doch zunächst finden sich Besucher und Besucherinnen beim Betreten der Kunsthalle in einer Art Agora. Sie wird Schauplatz von Diskussionsrunden sein, lädt zum Sitzen und Lesen ein und dient dem Südtiroler Künstler Hannes Egger als Bewegungsraum für seine Audio-Performance „Omnia comunia sunt“, die er für diesen Ausstellungsort geschaffen hat: Über Kopfhörer angeleitet und mit einer Maske auf dem Gesicht kann dabei jeder seine persönliche Vision des „Gemeinsamen“ entwickeln. Vor der Kunsthalle wehen zehn Fahnen („Wofür“), auf denen Egger festgehalten hat, wofür sich Memminger einsetzen. Gesammelt hat er die Statements bei einem Tagesmarsch durch die Stadt.

Eine Videostill aus dem Film „Two Minutes to Midnight" der gefeierten Filmkünstlerin Yael Bartana.

Ein Ausflug in die Berge eskaliert in Gewalt

An der Schnittstelle verschiedener künstlerischer Formen, darunter Theater, Film und Zeichnung bewegt sich die junge Regisseurin und Künstlerin Magdalena Mitterhofer, die in Berlin und Südtirol lebt. Sie zeigt ihren Debüt-Kurzfilm „Corte“ (2024), eine Art Kammerspiel, das sie in den italienischen Bergen gedreht hat. Darin lässt sie eine Gruppe von jungen Menschen, die eine Zeit in einem Ferienhaus verbringt, auf einen älteren, ortsansässigen Intellektuellen treffen. Es wird getrunken, gelacht, getanzt und politisiert, doch so recht will der Dialog zwischen den Generationen nicht klappen, obwohl beide eher links verortet sind. Als dann einem der jungen Gäste ein Missgeschick passiert, eskaliert die Situation in Gewaltausbrüchen.

Wie hat sich der Paragraph § 175 seit dem Jahr 1872 verändert?

Zwischen den bewegten Bildern der sehenswerten Videoinstallationen hängen gedruckte Arbeiten, die ausschließlich aus Texten bestehen – die es zu lesen lohnt. In seinem „Triptychon“ listet der Berliner Jens Pecho in drei nebeneinander hängenden Drucken auf, wie sich drei deutsche Gesetzestexte – die Paragrafen § 175 (Homosexualität), § 166 (Gotteslästerung) und § 182 (sexueller Missbrauch Jugendlicher) - seit 1872 verändert haben und wie sie fortgeschrieben wurden. Eine auf wenige Gesetztestexte heruntergebrochene Dokumentation, wie sich unser Rechtsstaat weiterentwickelt hat, wenn auch zum Teil erschreckend spät.

Eine kritische Lesart der Menschenrechte

Die Niederländer Libia Castro & Ólafur Ólafsson, die seit 1997 zusammenarbeiten, haben sich in ihrem Poster „Die eingeschränkte Erklärung der Menschenunrechte“ die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vorgenommen und präsentieren eine ganz andere, kritische Lesart, die die Versprechungen des Urtextes kaum realisiert sieht. An anderer Stelle regt das Künstlerpaar in seiner Neoninstallation „Dein Land Existiert Nicht“ dazu an, sich Gedanken zu machen über das Land, in dem wir leben und aufgewachsen sind – und darüber, was kann man unternehmen kann, damit es hier lebenswert bleibt.

Was wäre, wenn Frauen die Welt regierten?

Was wäre, wenn Frauen die Welt regierten? Das führt uns Yael Bartana in ihrer Video-Installation „Two Minutes To Midnight“ von 2021 beeindruckend dicht vor. Darin soll die rein weiblich besetzte Regierung eines fiktiven Landes die nukleare Bedrohung durch den egoman-kindisch-irren Präsidenten „Twittler“ abwenden (Trump lässt grüßen). Es agieren Schauspielerinnen, zu Wort kommen aber auch echte Expertinnen in Bartanas so genanntem „Friedensraum“, der visuell und ideell an den komplementären „War Room“ in Stanley Kubricks Film-Klassiker, „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ anknüpft. Über allem schwebt die überdimensionierte Weltuntergangsuhr, deren Zeiger zwei Minuten vor Zwölf stehen. Das eigentliche Ziel der Versammlung war, eine Friedenspolitik ohne Atomwaffen auf den Weg zu bringen. Was allerdings, wenn ein Aggressor sich die daraus resultierende Defensivschwäche zunutze macht? Verhalten sich Frauen dann wirklich anders als Männer, wenn es um nichts weniger als das Überleben der Menschheit geht? Am Ende steht eine utopische Vision, die sich in Schwarzweiß vom zuvor in Farbe gedrehten Szenario deutlich abhebt.

Zur Schau gibt es auch eine Familienausstellung

Überhaupt bieten dieser Ausstellung Utopien positive Perspektiven. So auch in der Lichtinstallation „Lucid Dream“ des jungen Franzosen Prosper Legault. Er hat aus achtlos weggeworfenen Werbeschriften mehrfach das Wort „Dream“ („Traum“) zusammengesetzt. Sein Werk postuliert einen Traum als Zukunftsvision und ist zugleich Wegweiser in die obere Etage, wo „frey seyen und wöllen sein“ mit der Familienausstellung „Freiheit zum Träumen“ fortgesetzt wird.

„Superflux" zeigt neben seinem Video Fotos von technischen Geräten, die der Erde keinen Schaden zugfügen sollen.

Eine Gruppe Menschen gründet eine neue Gemeinschaft

Zu sehen ist dort zudem eine weitere Videoarbeit: Das von den Briten Anab Jain und Jon Ardern gegründete Studio Superflux setzt sich im Film „the intersection“ mit der Unsicherheit unserer sich rasch verändernden Welt auseinander. Unruhen, Fluchtbewegungen, Naturkatastrophen treiben eine Gruppe Menschen in eine neue, selbst gewählte Gemeinschaft, in der sie sich ihre Technik selbst bauen, autark leben und keinen weiteren Schaden auf der Erde anrichten wollen. - Eine hoffnungsvolle Geschichte über Menschen, die für einen Wandel kämpfen, um den Planeten zu erhalten.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Mewo-Kunsthalle Memmingen bis zum 5. Oktober. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.