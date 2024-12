Musical „Die Schneekönigin": Ein wenig anders als das Andersen-Märchen

Die Geschichte im Musical „Die Schneekönigin“, die nun in der Big Box Allgäu in Kempten zu sehen war, hat nur entfernt mit dem gleichnamigen Märchen zu tun, das Hans Christian Andersen im Jahr 1844 veröffentlichte. Und so mussten viele Besucherinnen und Besucher ihren verwunderten Kindern Übersetzungshilfe leisten. Denn auch mit dem bekannten Disney-Film „ Die Eiskönigin“ hatte diese Fassung nichts zu tun – auch wenn man einige Mädchen im türkisen Elsa-Kostüm im Publikum sah. Die Musik der „Schneekönigin“ aber war toll, und die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne ebenfalls.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Familienmusical Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis