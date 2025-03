Kluftinger war gestern: Dieses Buch zeigt das Allgäu von seiner romantischen Seite

„Milchgeld“ trifft auf „Fifty Shades of Grey“: So preist die Allgäuer Autorin Mira Zimt ihren Debüt-Roman „Festwochenkribbeln und Funkenliebe“ an. Sie zeigt, dass das Allgäu nicht nur Schauplatz für Krimis ist, sondern auch für herzerwärmende Liebesgeschichten.

„Festwochenkribbeln und Funkenliebe“: Romantik aus dem Allgäu

In dem Buch geht es um die junge Lina aus Hamburg, die für ihre Ausbildung zur Hochzeitsfotografin in ein fiktives Dorf im Allgäu zieht. Dort lernt sie das Voralpenland und den 25-jährigen Grafikdesigner Nico kennen und lieben.

Das Buch spielt auch an realen Orten in der Region: Lina besucht etwa die Allgäuer Festwoche und den Weihnachtsmarkt in Kempten, sie spaziert durch Oberstdorf, fotografiert Hochzeiten an romantischen Orten im Allgäu und beobachtet die Sterne an einem der vielen Baggerseen in der Region.

Leichte Liebesgeschichte mit Lokalkolorit

Manche Charaktere sprechen auch Dialekt, sodass Lina lernt, was „Fehl“, „Häs“ oder „drimslig“ heißt. Außerdem lernt sie im Verlauf des Jahres viele Traditionen und Feste im Allgäu kennen wie den Viehscheid oder den Funken.

„Festwochenkribbeln und Funkenliebe“ erzählt eine leichte, lockere Liebesgeschichte. Der Roman enthält auch „Spice“, also Szenen, in denen es zwischen Lina und Nico nicht nur bei Küssen bleibt. Es ist ein Roman, mit dem man es sich an einem entspannten Sonntag zusammen mit einer Tasse Tee auf dem Sofa gemütlich machen kann.

Die Allgäuer Autorin Mira Zimt

Mira Zimt ist ein Pseudonym. Die gebürtige Allgäuerin möchte anonym bleiben, um etwa unangenehme Situationen im Alltag zu vermeiden, wenn sie auf ihren Roman angesprochen wird. Unserer Redaktion verriet sie immerhin, dass sie in den 80er Jahren geboren wurde und ursprünglich aus Kempten stammt. Mittlerweile wohnt die Autorin mit ihrer Familie im Ostallgäu.

Die Geschichte von Lina und Nico soll nach aktuellem Stand eine Trilogie werden. Bereits im Herbst 2025 soll „Allgäuküsse und Münchenschnee“, der zweite Teil der Reihe, erscheinen. Ein dritter Teil ist auch schon in Planung.

Nach „Festwochenkribbeln und Funkenliebe" veröffentlicht die Allgäuer Autorin Mira Zimt den zweiten Teil „Allgäuküsse und Münchenschnee" im Herbst. Foto: Mira Zimt

Genre „New Adult“ beflügelt den deutschen Buchmarkt

„New Adult“ heißt das Genre, in das sich der Roman „Festwochenkribbeln und Funkenliebe“ einordnen lässt. Das Genre ist vor allem bei jungen Leserinnen beliebt und erlebt gerade durch „Booktok“ und „Bookstagram“, den Lese-Communitys auf TikTok und Instagram, einen regelrechten Hype.

Die Bücher erzählen meist romantische Geschichten mit viel Gefühl und pikanten Liebessszenen. Es geht dabei auch ums Erwachsen-Werden: Die Protagonistinnen und Protagonisten sind in der Regel junge Erwachsene Anfang 20, die sich zwischen beruflichen Herausforderungen, Liebeschaos und in neuen Lebenssituationen zurecht finden müssen. Die Kernzielgruppe ist zwischen 15 und 25 Jahre alt.

Während der deutsche Buchmarkt insgesamt eher angespannt ist, verzeichneten Belletristik und Kinder- und Jugendliteratur - zu der auch das Genre „New Adult“ gehört - im Jahr 2024 ein Umsatzplus. Das berichtete vor einigen Wochen die Deutsche Presseagentur. Auf der Frankfurter Buchmesse 2024 gab es sogar eine eine ganze Halle für die „New Adult Area“.

Über das Buch Mira Zimt: Festwochenkribbeln und Funkenliebe. MVB GmbH. 239 Seiten; 14,99 Euro (auch kostenlos als eBook bei „Amazon Kindle Unlimited“ erhältlich).