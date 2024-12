Zwei gehen durch dick und dünn

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt“, sangen einst die Comedian Harmonists. Recht haben sie, doch wenn man darüber sinniert, stellt man fest, dass die Sache mit der Freundschaft nicht so einfach ist. Im Laufe eines Lebens gehen Freundschaften in die Brüche, werden nicht gepflegt, vergessen und verschwinden. Um eine ganz besondere Freundschaft geht es in der neuen Produktion des Theaters in Kempten, die in Zusammenarbeit mit dem Augsburger Sensemble-Theater entstand, und am Donnerstag, 12. Dezember, Premiere feiert. In „Räuberleiter“ erzählen Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer (beide 47) von ihrer Freundschaft, die seit 40 Jahren hält. Natürlich geht es auch um Musik, schließlich sind die beiden Frontmänner der Allgäuer Alternative-Rockband „Rainer von Vielen“.

