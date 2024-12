Rapper Cro nimmt in Kempten 7000 Fans mit auf eine musikalische Zeitreise.

Seit bereits über fünfzehn Jahren schreibt und produziert der gebürtige Baden-Württemberger Carlo Waibel alias Cro eine Mischung aus Rap und Pop. Raop betitelte er selbst seine musikalische Stilrichtung und gleichzeitig sein Debütalbum, mit dem er 2012 sofort an die Spitze der deutschen Albumcharts sprang. Schon damals erhielt er prominente Schützenhilfe von Hip-Hop Urgestein Jan Delay, der in ihm die Zukunft des Deutschraps sah. Eine richtige Prognose, wie sich herausstellen sollte. Mit unzähligen Touren und vier weiteren Nummer-eins-Alben füllte der stets mit einer Pandamaske auftretende Ausnahmekünstler eine weitere Dekade musikalisch aus. Er schrieb den Soundtrack des Lebens seiner Fangemeinde, traf textlich den Nerv der Heranwachsenden und beschwörte die neue Leichtigkeit einer krisengeschüttelten Generation. Und so ist es nur folgerichtig, dass nun über 7000 Menschen in die ausverkaufte Big Box Allgäu nach Kempten pilgerten, um den musikalischen Lebensweg ihres Idols und ihren eigenen frenetisch abzufeiern.

