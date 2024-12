Der gutgelaunte Bauchredner und seine skurrile Puppentruppe

Eigentlich wollte Bauchredner Sascha Grammel sein neues Programm „Wünsch Dir was“ schon im Februar in der Kemptener Big Box präsentieren. Krankheitsbedingt wurde der Auftritt jedoch verschoben und fand jetzt in der Vorweihnachtszeit statt, in der gerade das Wünschen Hochkonjunktur hat. Was der gut gelaunte Bauchredner mit seiner ausgefallenen und skurrilen Puppentruppe in der Kulisse eines bunten Schlaraffenlandes aus Süßigkeiten bot, ließ keine Wünsche offen und die Herzen aller Generationen höher schlagen. Die Zuschauer in der ausverkauften Halle amüsierten sich prächtig über Grammels so unterschiedliche Puppenpersönlichkeiten, die er auf meisterhafte und unnachahmliche Weise zum Sprechen bringt.

Sascha Grammel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis