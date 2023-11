Diese kuriosen Funde machten Beamte bereits am Allgäu Airport und anderen Flughäfen

Beamte entdeckten immer wieder Kurioses an Flughäfen. Aber auch das Verhalten der Fluggäste sorgt für den ein oder anderen ungewöhnlichen Einsatz.

28.11.2023 | Stand: 09:06 Uhr

"Passagier am Flughafen Memmingen hat scharfe Patrone im Kosmetikbeutel" - diese Zeile sorgte erst vor wenigen Tagen für Aufsehen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Beamte einen kuriosen Fund bei einem Passagier machen. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu solchen Vorfällen am Flughafen Memmingen - aber auch über die Allgäuer Grenzen hinaus.

Waffen jeglicher Art zählen wohl zu den häufigsten Funden, die Beamte am Allgäu Airport machen. Im Juli 2022 fanden Polizisten zehn Schuss Gewehrmunition im Gepäck eines Reisenden aus der Schweiz. Im April 2022 staunten die Beamten nicht schlecht, als sie eine Pistolenpatrone im Geldbeutel eines jungen Mannes entdeckten.

Ob das wirklich Glück bringt? Dass eine Patrone sei Glücksbringer sei, gab ein Passagier am Memminger Flughafen an, als die Beamten ihn auf den Fund ansprachen. Am Ende hatte das Ganze aber trotzdem Konsequenzen.

Ebenfalls nicht unbedingt Teil des üblichen Handgepäcks: ein Elektroschocker. Damit wurde ein 75-Jähriger am Memminger Flughafen erwischt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. (Wer sich unsicher ist, was ins Handgepäck darf, findet hier zusätzliche Informationen)

Gebratene Antilope und getrocknete Seepferde: Kuriose Funde am Flughafen

"Wir haben schon viel erlebt, aber das ist schon etwas Außergewöhnliches", sagte ein Sprecher der Polizei über diesen Vorfall: Im Oktober 2022 fanden Zollbeamte zwei gebratene Antilopen im Gepäck einer Frau. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. Anfang des Jahres 2023 wollte ein Passagier durch den Zoll, der große Teile einer Ziege dabei hatte - ungekühlt wohlgemerkt. Diese beiden Vorfälle ereigneten sich am Flughafen München - wo Beamte auch schon einen Alligator in Frischhaltefolie bei einem Passagier entdeckten oder getrocknete Frösche.

Am Wiener Flughafen fand die Polizei 49 getrocknete Seepferdchen im Gepäck eines Mannes gefunden. Die Tiere sollten wohl zur Herstellung von Pulver für TCM-Produkte dienen, berichtete der Kurier damals.

Im Jahr 2011 machten die Zollbeamten einen "menschlichen" Fund: Laut Spiegel hatte sich ein gesuchter Dieb im Gepäck versteckt.

Passagiere machen an Flughäfen Ärger

Es sind aber nicht nur kuriose Funde, die die Beamten beschäftigen - auch das Fehlverhalten von Fluggästen sorgte schon für den ein oder anderen außerplanmäßigen Einsatz.

So musste beispielsweise ein Flugzeug ungeplant in Graz landen, weil ein Mann sich weigerte, die Flugzeug-Toilette zu verlassen. Was steckte dahinter?

Am Allgäu Airport stahl eine Frau einen Männergürtel - allerdings nicht aus dem Duty Free Shop, sondern den eines anderen Passagiers nach der Sicherheitskontrolle. Den Grund konnte - oder wollte - sie nicht nennen.

Ärger machte ebenfalls in Memmingerberg ein Mann, der zweimal seinen Flug verpasst hatte. Obwohl er selbst daran Schuld war, verhielt er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein anderer Mann parkte sein Auto am falschen Ort am Allgäu Airport. Ein Mitarbeiter machte ihn darauf aufmerksam, plötzlich eskalierte die Situation - dabei kam auch ein Holzbalken zum Einsatz.