Sorgen im Gepäck: Wenn Urlauber im Allgäu Gesprächshilfe suchen

In Oberstdorf gibt es Seelsorge-Angebote für Gäste. Dort ist Pfarrer Roland Sievers für die Urlauber da. Mit welchen Gedanken die Menschen zu ihm kommen.

27.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit vielen Jahren ist es in Oberstdorf Tradition, dass Christinnen und Christen, auch wenn sie auf Reisen oder im Urlaub sind, einen kirchlichen Ansprechpartner vor Ort haben. Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Gemeinde gibt es einen Gäste- und Kurseelsorger. Bei den Protestanten teilen sich Pfarrer Roland Sievers und seine Frau Daniela diese Stelle. Und nicht nur in Oberstdorf, auch andernorts in Bayern und im Allgäu gibt es solche Angebote.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.