Allgäuer Hotel kombiniert Pflege und Urlaub

Elke und Jörg Müller betreiben in Sonthofen ein Pflegehotel – das einzige im Allgäu. Was Gäste dort machen, was Betreuung kostet und welche Widerstände es gab.

30.03.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Marga Wenzel ist mit ihren 88 Jahren zwar geistig topfit, aber stark sehbehindert. Ohne Hilfe kommt die Unterallgäuerin nicht durch den Alltag. Normalerweise kümmert sich ihre Tochter um sie. Doch die braucht manchmal auch Urlaub. Daher ist Marga Wenzel seit einer Woche im Berggasthof Sonne im Sonthofener Ortsteil Imberg. Dort betreiben Elke und Jörg Müller seit rund zwei Jahren ein sogenanntes Pflegehotel – das einzige im Allgäu.

