Landestheater: Christine Hofer lädt Publikum zu Entdeckungstour

Christine Hofer hat mit dem Landestheater Schwaben noch viel vor. Die neue Spielzeit 2023/24 beginnt am 16. September mit einem Theaterfest und Premieren.

02.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Das Landestheater Schwaben (LTS) startet am Samstag, 16. September, mit einem Fest und zwei Premieren in die Saison 2023/24. Unter dem Motto „Ich bin, weil du bist“ soll das Miteinander im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens und des gesellschaftlichen Wirkens der Landesbühne stehen. Überraschend ist aus der Doppelspitze (seit 2022) nun eine Einzelintendanz geworden: Alexander May hat in den Theaterferien „aus persönlichen Gründen“ um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Ab sofort ist Christine Hofer alleinige künstlerische Leiterin des LTS.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.